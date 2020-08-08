16-летнюю россиянку «развели» на «продажу души дьяволу» за 93 тыс. рублей

Мошенника уже задержали

В Приморье школьница потратила в общей сложности 93 тыс рублей, чтобы «продать душу дьяволу» и иметь возможность загадать властителю тьмы три желания. Мать 16-летней девушки сразу догадалась, что дочь стала жертвой чудовищного обмана и обратилась в полицию.

Как сообщается на сайте УМВД по Приморскому краю, правоохранители быстро вышли на 18-летнего молодого человека, который воспользовался верой школьницы в потусторонние силы. Он рассказал ей, что увлекается магией и является «проводником между человеком и дьяволом». Мошенник уговорил школьницу совершить некие обряды, чтобы «продать душу дьяволу». Он пообещал, что как только это будет сделано, девушка сможет загадать три желания и Сатана их выполнит, например, сделает ее богатой, здоровой, наполнит знаниями.

Сначала молодой человек потребовал от знакомой 6 тыс рублей за информацию о том, какие обряды необходимо совершить, еще 1 тыс рублей за работу и 5 тыс рублей за материалы для обряда. Потом он заявил, что тем, кто «продал душу дьяволу» нельзя носить золотые украшения и потребовал, чтобы девушка заложила свои драгоценности в ломбард, а деньги перевела на его карту.

После проведения обряда в дальнейшей переписке молодой человек сообщил школьнице, что связан с криминалом и попросил полностью удалить все сообщения с ним. Для этого он попросил, что бы девушка передала ему мобильный телефон и ноутбук.

В итоге общий ущерб по делу составил 93 тыс рублей. В настоящее время аферист задержан. Он во всем сознался. // МК