Трампу прислали посылку с ядом

Неизвестные пытались отравить президента США Дональда Трампа рицином — ядовитое вещество отправили ему почтовой посылкой. Напомним, ранее это же вещество пытались задействовать против Барака Обамы.

По данным CNN, инцидент произошел на этой неделе, однако обнародовать информацию правоохранители решились только после получения результатов тестов. ФБР и Секретная служба продолжают расследования и ищут отправителя.

Рицин можно использовать в виде порошка, гранул, аэрозоля или кислоты. После его употребления наступает тошнота, рвота и кровотечение желудка и кишечника. // Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»