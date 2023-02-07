Аргентинських спортсменів-расистів засуджено до довічного ув’язнення за шокуюче вбивство

У понеділок суд в Аргентині засудив п’ятьох регбістів з однієї команди до довічного ув’язнення за побиття підлітка до смерті у злочині з расистським підтекстом.

Про це УНН інформує посилаючись на AFP.

Ще трьох підсудних було засуджено до 15 років позбавлення волі за «другорядну участь» у вбивстві Фернандо Баеса.

Гучний чотиритижневий судовий процес привернув увагу до класизму та расизму в країні і навіть викликав протести у кількох містах.

Восьми підсудним, яким зараз від 21 до 23 років, було висунуто звинувачення у «вбивстві з подвійною обтяжливою обставиною» після того, як 18 січня 2020 року Баес, якому тоді було 18 років, був побитий до смерті на популярному морському курорті Вілья-Хесель.

Баес виявився ізольованим від своїх друзів і був оточений вісьмома нападниками, всі товариші по команді в маленькому провінційному клубі регбі, які побили його так сильно, що він помер від отриманих травм.

За словами свідків, нападники називали Баеса, чий батько, муляр є парагвайським іммігрантом, «чорним лайном».

У країні, де більшість населення походить від білих європейців, здебільшого з Іспанії, Італії чи Німеччини, термін «чорний» використовується деякими для опису корінних жителів чи мігрантів із сусідніх країн, яких багато хто вважає неповноцінними.

Прокуратура вимагала максимального покарання як довічного ув’язнення, стверджуючи, що вбивство було навмисним.

Адвокати захисту стверджували, що навмисність у скоєнні злочину не доведена, і просили суд призначити м’якше покарання за менш серйозний злочин.

Обвинувачені, які перебувають у попередньому ув’язненні з 2020 року, під час слухань висловили каяття і наполягали на тому, що не мали наміру вбивати Баеса. Дехто навіть заперечував, що бив його.