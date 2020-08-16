Богатейший вор в законе, жаловавшийся на условия в минском СИЗО, арестован в Москве

Его передали России из Белоруссии

Одного из самых богатых «воров в законе» 42-летнего Рашада Исмаилова (в криминальных кругах Рашад Гянджинский), арестовал в пятницу, 14 августа, Преображенский районный суд.

Мужчину этапировали по инициативе ФСБ России из белорусской тюрьмы, где он отбывал десятилетний срок за использование поддельного паспорта и хранение огнестрельного оружия. Уголовное дело возбуждено Следственным управлением по Восточному округу ГСУ СКР по Москве по материалам ФСБ РФ и МВД.

Как стало известно «МК», в прошлом году Исмаилов получил срок за ряд преступлений, совершенных в Белоруссии. Он пересек границу Белоруссии в ноябре 2018 году. Мужчина въехал в страну на «Лексусе» в сопровождении гражданина Азербайджана и гражданина Белоруссии. Компания арендовала коттедж в элитном клубе отдыха под Минском.

Как уверял сам Исмаилов, к соседям он прибыл, чтобы «отдохнуть, поиграть в казино». Впрочем по другой версии, азербайджанец наведался в гости с одной целью — разобраться со своим белорусским «коллегой» Александром Кушнеровым, который заявил, что Исмаилов не вор.

Исмаилов с поддельным паспортом на имя Руслана Оговорова был задержан белорусскими силовиками. Вместе с ним были взяты еще четверо предполагаемых членов ОПГ, у которых изъяли пистолеты ТТ и Макарова, 14 патронов и гашиш.

Во время процесса в Белоруссии Исмаилов довольно активно защищался. Так, он заявил, что его обычно сопровождают четыре бодигарда, у которых всегда есть легальное оружие.

«У меня есть частная охрана на законных основаниях имеющая оружие, а не какие-то ржавые пистолеты…Я видел фотографии этих пистолетов, мне стыдно будет, если кто-то будет рядом со мной такое носить», — говорил подсудимый.

Высказался Исмаилов и по поводу фальшивого паспорта. По его словам, он пользовался этим поддельным документом еще с 2012 года:

«Да, у меня есть свой паспорт, я даже не знаю, где он лежит, на какой-то моей квартире».

Больше всего Исмаилова возмущало то, что в минском СИЗО ему не разрешали часто менять одежду:

— Я привык переодеваться по три раза на день, сейчас мне этого не разрешают делать, – жаловался в суде мужчина.

В итоге Исмаилова приговорили к 10 годам тюрьмы за «использование подложного документа», «хранение оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору» и «незаконные действия в отношении огнестрельного оружия и боеприпасов».

Высокий воровской статус азербайджанец получил на сходке еще в 2013 году. После коронации он стал «смотрящим» за азербайджанской диаспорой в Москве и контролировал все столичные рынки. Известно, что у Исмаилова на иждивение две гражданские жены, четверо детей и мать-пенсионерка.

Исмаилов неоднократно задерживался сотрудниками правоохранительных органов, однако до тюрьмы впервые дошло только в 2010 году. Тогда Таганский районный суд приговорил его к году колонии-поселения за применение насилия в отношении сотрудника милиции. Азербайджанские СМИ называют Рашада Гяджинского одним из самых богатых азербайджанских воров в законе, чье состояние не меньше миллиарда долларов.

Исмаилову избрали меру пресечения в виде ареста до 13 октября 2020 года.