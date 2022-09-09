Чарльза III буде офіційно проголошено королем на історичній Раді з приєднання

Новий король Великої Британії буде офіційно проголошений монархом на історичній Раді з приєднання в суботу.

Про це повідомляє PA Media та BBC News.

“Очікується, що Чарльз буде офіційно проголошений королем у суботу. Це відбудеться в палаці Сент-Джеймс (Святого Якова – ред.) у Лондоні, перед церемоніальним органом, відомим як Рада з приєднання”, – пише BBC News.

Як пояснює PA Media, Чарльз автоматично став королем після смерті своєї матері, але Рада з приєднання зазвичай скликається в Сент-Джеймському палаці в Лондоні протягом 24 годин після смерті монарха. “Це, після смерті королеви, буде зроблено пізніше, тому що оголошення про її смерть надійшло лише раннім вечором у четвер, а це означає, що не було достатньо часу, щоб привести плани в дію на ранок п’ятниці”, – відзначає видання.

Рада складається з членів Таємної ради – групи високопоставлених членів парламенту, колишніх і нинішніх, а також перів, як і деяких старших державних службовців, верховних комісарів Співдружності та лорд-мера Лондона. // УНН