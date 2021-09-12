Чоловік понад рік переховував тіло матері в підвалі заради пенсії

В Австрії в регіоні Західний Тіроль чоловік понад рік переховував тіло померлої матері в підвалі задля отримання її пенсії.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Видається, що 89-річна жінка, що мала деменцію, померла природною смертю в червні минулого року.

Її 66-річний син заховав її тіло у своєму підвалі, а щоб замаскувати запах, використовував пакети з льодом і бинти. Підозрюваний також засипав свою матір наповнювачем для котячого туалету. У підсумку, труп був муміфікований.

Про ймовірне шахрайство стало відомо лише після того, як новому листоноші, який доставляв гроші для жінки, було відмовлено в проханні в зустрічі з нею. Це спричинило розслідування і призвело до подальшого жахливого відкриття.

У поліції вважають, що таким чином чоловік міг незаконно отримати виплати в розмірі близько 50 000 євро.

Офіцер Хельмут Гуфлер пояснив, що у цього чоловіка не було іншого доходу, і виплати були б негайно припинені, якби він повідомив про смерть, внаслідок чого він не зміг дозволити собі оплатити похорон матері або зберегти свій будинок, який вони ділили на двох. // Букви