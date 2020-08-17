Депутаты Европарламента объявили Лукашенко персоной нон грата в ЕС

Депутаты Европарламента заявили, что не признают результаты выборов в Белоруссии. Также они считают нынешнего президента Александра Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.

Как говорится в совместном заявлении партий ЕП, президентские выборы 9 августа не были свободными и справедливыми.

Кроме того, там отметили, что есть достоверные сообщения о том, что на них на самом деле победила Светлана Тихановская. Кроме того, депутаты Европарламента присоединяются к белорусскому народу «в его требовании новых и свободных выборов под наблюдением независимых наблюдателей». // МК