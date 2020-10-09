Двух предпринимателей в Подмосковье застрелил экс-партнер, которому они не помогли легализовать самострой

Подозреваемый коммерсант в последнее время терпел неудачи в земельном бизнесе и надеялся, что бывшие партнеры решат его проблемы

Разногласия партнеров по бизнесу стали мотивом двойного убийства в подмосковном Звенигороде — коммерсант, предприятие которого трещало по швам, расстрелял кадастрового инженера и хозяина управляющей компании, а трупы скинул в коллектор.

Как стало известно «МК», 6 октября компаньоны должны были встретиться на земельном участке возле супермаркета на Нахабинском шоссе. Участок, на котором стояли несколько палаток, где шла торговля стройматериалами, принадлежал 64-летнему жителю микрорайона Ракитня. В прошлом мужчина — сотрудник милиции, а в 90-е годы занялся предпринимательством.

На переговорах должен был присутствовать 41-летний кадастровый инженер (по совместительству владелец хлебозавода) и его помощник, а также 39-летний владелец управляющей компании и ряда строительных фирм. Дельцы все вместе хотели обсудить неоднозначные бизнес-вопросы.

Помощник кадастрового инженера немного опоздал. Он подъехал к месту, увидел машину босса, но людей нигде не было. Мужчина позвонил на телефон шефа — шли длинные губки. Пожав плечами в недоумении, он уехал. Тревогу забили жены бизнесменов, когда вечером те не вернулись домой. Оперативники проехали к месту парковки машины, прошли по участку и увидели кровь, гильзы и следы волочения тел. Трупы с огнестрельными ранениями были скинуты в коллектор. Убийцу задержали по горячим следам в тот же день.

По версии следователей СК, убийство связано с конфликтом из-за земельного участка. Некогда троицу связывали партнерские отношения, которые стали портиться в последние три года. Один из камней преткновения — городские бани. Ранее подозреваемый в убийстве арендовал помывочные у муниципалитета. Он увеличил площадь бань в два раза, построил рядом кафе и мойку. Мужчина пытался приватизировать хозяйство, однако всякий раз получал отказ. В 2017 году в списке учредителей бань вдруг оказался кадастровый инженер и хозяин УК. А вскоре бани удалось приватизировать. Кафе и мойка остались в собственности прежнего хозяина. Недавно мойку сломали, признав незаконным строением. Плюс провалился еще один бизнес-проект подозреваемого. Он предполагал построить жилой дом на участке, начал стройку, а местные жители возмутились. Через суд люди признали приватизацию участка незаконной. О дальнейшем возведении дома речи не шло.

Весь бизнес подозреваемого, образно говоря, был построен на очень зыбкой почве. Еще один проект — Дом быта, находился в подвешенном состоянии, так как имел признаки самостроя. Партнеры, вероятно, обещали решить юридические вопросы, но дело дальше слов не шло. По характеру мужчина был вспыльчивым, вот и дошел до убийства. Говорят, что терять было нечего, так как он страдал онкологией, — комментирует осведомленный источник.

Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».