Facebook «забанил» более 200 российских агентов, работавших против Украины

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После недавней блокировки сети аккаунтов, связанных с «фабрикой троллей» «повара Путина» Евгения Пригожина, компания Facebook провела еще одну «операцию» по прекращению вредоносной деятельности российских хакеров и агентов, которая была направлена в основном против Украины и Сирии.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте соцсети.

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В частности, под запрет Facebook попали 214 пользователей соцсети, 35 страниц, 18 групп, а также 34 аккаунта в Instagram.

В качестве причины блокировки названо «нарушение … стратегии противодействия вмешательству на правительственном уровне, которое проявляется в скоординированном неаутентичном поведении от имени иностранной или государственной структуры».

В Facebook указывают, что данная деятельность происходила из России, и в основном была направлена против Сирии и Украины, и, в меньшей мере, против Турции, Японии, Армении, Грузии, Беларуси, Молдовы, Великобритании и США.

«Несмотря на то, что стоящие за этой деятельностью люди применяли меры для того, чтобы скрыть свою личность и местонахождение, наше расследование связало эти кластеры с российскими военными, включая военные разведывательные управления», — заявил глава Facebook по вопросам безопасности Нетениель Глейхер.

Также он добавил, что тактика «хакнуть и бросить», которую применяли забаненные агенты, включает кражу информации, возможное манипулирование ею, а затем размещения в соцсетях в нужное время с целью повлиять на общественные настроения.

«Это одна из угроз, которой мы уделяем особое внимание и которая нас особенно беспокоит перед ноябрьскими выборами в США», — заявил Глейхер.

Хотя признаков подобного поведения не было выявлено в этот раз, в компании считают, что они связаны со случаями вмешательства в выборы в США в прошлом. // Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

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