Казахстанські банки також відмовляються від російських карток «Мір»

Слідом за Вірменією і Киргизстаном від обслуговування карток російської платіжної системи “Мір” масово відмовляються банки Казахстану – ключового торговельного партнера Кремля на пострадянському просторі, що входить до блоку ОДКБ і ЄАЕС.

Про це пише The Moscow Times.

Зазначається, що простір використання російських карток “Мір” продовжує стрімко скорочуватися після того, як США запровадили санкції проти російської платіжної системи і пригрозили вторинними заходами банкам, які їх ігнорують.

До санкцій проти системи “Мір” де-факто приєднався найбільший у Казахстані Halyk Bank. Він повністю припинив обслуговування російських карт, включно з переказами, оплатою через термінали і зняттям готівки в банкоматах.

За словами представника банку, це сталося в лютому, коли під блокуючі санкції США потрапила Національна система платіжних карток (НСПК) – 100-відсоткова “дочка” ЦБ РФ, відповідальна за обслуговування та емісію “Міра”.

Російські картки також не обслуговують у ForteBank, Нурбанку, Freedom Bank і банку “ЦентрКредит”. “Ви можете навіть не намагатися в Казахстані банки знайти, це не від нас санкції, це картка “Мір” під санкціями для Казахстану”, – заявили в колл-центрі “ЦентрКредита”.

Представник ForteBank повідомив, що перекази не проходять “через санкції”.

Частково з російськими картами в Казахстані продовжують працювати лише “ВТБ Казахстан” і Bereke bank (колишня казахстанська “дочка” Сбербанку). При цьому перший дозволяє знімати готівку з “Міра” в банкоматах тільки в національній валюті – тенге, а другий не дозволяє здійснювати грошові перекази. // Економічна правда