Литва рекомендовала гражданам избавиться от китайских смартфонов и не покупать их впредь

Минобороны Литваы рекомендовало гражданам не просто избегать покупки китайских смартфонов, но и избавиться от имеющихся из-за встроенной в них цензуры, пишет Reuters.

Флагманские телефоны, продаваемые в Европе китайским гигантом Xiaomi, имеют встроенную способность обнаруживать и подвергать цензуре такие словосочетания, как «Свободный Тибет», «Да здравствует независимость Тайваня» или «движение за демократию», а всего почти 450 словосочетаний на китайском, заявили во вторник литовские власти. Хотя программное обеспечение с элементами цензуры было отключено на смартфонах Xiaomi Mi 10T 5G для «региона Европейского Союза», технически оно может быть удаленно включено в любое время, говорится в отчете Национального центра кибербезопасности Министерства обороны Литвы. В документе указано, что Xiaomi отправляет зашифрованные данные об использовании смартфона на серверы в Сингапуре.

В некоторых смартфонах китайской компании Huawei (а именно, в P40 5G) также обнаружена уязвимость системы безопасности, заявили власти. «Наша рекомендация — не покупать новые китайские телефоны и как можно скорее избавиться от уже приобретенных», — заявил журналистам заместитель министра обороны Маргирис Абукявичюс. Более того, Минобороны призывает другие страны последовать примеру Литвы, отмечает the bell.