Любитель крыс избил соседку и сбросил ее с балкона

Убийство женщины раскрыли по чеку из магазина

Любитель домашних крыс не пощадил свою соседку, когда пытался убрать за своими питомцами. Решительная женщина вступила в неравный бой и поплатилась за это жизнью.

В среду на рассвете 79-летнюю жительницу Орехово-Зуево разбудили женские крики. Выйдя на балкон, женщина увидела языки пламени в окне лестничной площадки дома напротив на уровне 5-го этажа. Оттуда же и доносились и крики о помощи. Соседка вызвала пожарных. Пока брандмейстеры ехали, на площадке произошла какая-то возня, затем раздался глухой удар, и крики тут же прекратились. Пожарные быстро потушили огонь на площадке, а дальше за дело взялись уже полицейские – под окнами они нашли мертвую жительницу дома, 47-летнюю Анастасию (имена изменены). Довольно быстро стало ясно, что это убийство: на лестничной площадке, где был пожар, остались следы крови. Там же сыщики обнаружили чек из крупного гипермаркета и направились туда. Просмотрев видеоматериалы с камер в магазине, полицейские быстро установили хозяина чека. Им оказался 48-летний житель этого же дома Валерий. Он не стал отпираться, а подробно рассказал следователям о том, что натворил.

Одинокий мужчина нигде постоянно не работал, перебивался временными заработками. Иногда его навещала мама-пенсионерка, которая помогала ему деньгами. Мужчина ни с кем не общался, предпочитая людям общество домашних крыс, которых содержал дома. Вечером во вторник мужчина обнаружил, что у него накопилось много использованных газет, которыми он застилал клетку. Любитель зверюшек вспомнил, что когда-то на пожарной лестнице, на общей пожарной лестнице стоял мангал, в котором иногда жарили шашлык. Валерий решил сжечь дурно пахнущую бумагу там. Дождавшись ночи, он поднялся на балкон, но мангала там не оказалось, и Валерий разжег костер прямо на полу. Неожиданно на площадку выбежала Анастасия и начала ругать соседа, потом бросилась на него с кулаками. В какой-то момент мужчина ударил ее так, что несчастная потеряла сознание. Тогда Валерий попросту сбросил Анастасию с балкона, после чего ушел домой. Там он переоделся, выбросил окровавленную рубашку в мусоропровод и вернулся в квартиру к своим питомцам.

Как сообщила помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Анна Тертичная, в ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. // МК