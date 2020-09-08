Мария Колесникова при попытке ее выдворения из Беларуси порвала свой паспорт
Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова, не пересекавшая границы Украины, при попытке ее насильственного выдворения из Беларуси порвала свой паспорт.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на информированный источник. «При попытке фактической депортации она порвала паспорт, и не могла быть пропущена пограничниками на территорию Украины», — заявил собеседник информагентства.
О том, что Колесникову насильно пытались выдворить из страны, заявил и замглавы МВД Украины Антон Геращенко. «Это не был добровольный выезд, это было насильственное выдворение из родной страны с целью компрометации белорусской оппозиции. Чтобы представить все так, что лидеры оппозиции бросают на произвол сотни тысяч протестующих против режима Лукашенко и бегут в уютную Украину», — пишет он на своей страничке в соцсетях и добавляет, что оппозиционерка «предприняла действия по предотвращению ее перемещения через границу».
«Она осталась на территории Республики Беларусь. Всю ответственность за ее жизнь и здоровье несет персонально Александр Лукашенко», — добавил Геращенко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский заявлял, что оппозиционеры Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова около 4:00 8 сентября проходили погранконтроль в пункте пропуска «Александровка». // Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»
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