Нацразведка США обвинила РФ в «провокационном поведении» в космосе

В этом году Россия запустила в космос спутник, совершавший маневры рядом с американским правительственным спутником.

Директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф обвинил Россию в «провокационном поведении» в космосе.

Об этом Рэтклифф сказал во время заседания Национального космического совета США.

«Россия, особенно в последнее время, продемонстрировала провокационное поведение, создавала потенциально угрожающую ситуацию в космосе», — заявил он.

По словам Рэтклиффа, в этом году Россия запустила в космос спутник, который совершал маневры рядом с американским правительственным спутником.

«Мы считаем, что такое поведение является угрожающим. Особенно учитывая то, что ранее Россия запустила похожий спутник, обладающий свойствами космического оружия», — отметил директор Нацразведки США.

Он добавил, что такое поведение «не демонстрирует ответственности» страны.

Напомним, в мае 2019-го Пентагон внес Россию в космический «черный список». Россия вносится в перечень государств, куда также входят Китай, КНДР, Иран, Судан и Сирия. Их услугами до 31 декабря 2022 года запрещено пользоваться при проведении запусков коммерческих спутников и средств выведения спутников на орбиту для предоставления услуг спутниковой связи.

В мае 2020-го Военно-воздушные силы США сообщили о взрыве топливного бака российского разгонного блока «Фрегат-СБ» в космосе. // LB.ua