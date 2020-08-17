В России Верховный суд признал экстремистским и запретил движение АУЕ

Верховный суд России удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и признал движение АУЕ («Арестантский уклад един» или «Арестантское уголовное единство») экстремистской организацией, а также запретил его деятельность, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Теперь действия лиц, причисляющих себя к данной организации, попадают под статью 282.1 УК РФ («Организация экстремистского сообщества»), уточняет «МБХ медиа» Она предусматривает максимальное наказание до 12 лет лишения свободы и штраф до 700 тысяч рублей.

Заседание прошло в закрытом режиме, его детали в ВС не уточнили. С иском в суд обратился лично генеральный прокурор Игорь Краснов. По его данным, АУЕ* действует не только в России, но и в других странах. В ходе судебного заседания установлено, что АУЕ* является «хорошо структурированной и управляемой организацией — молодежным движением экстремистской направленности», заявили в Генпрокуратуре.

Отмечается, что деятельность АУЕ* основана на криминально-экстремистской идеологии и представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству. Участники АУЕ* совершали экстремистские правонарушения и массовые беспорядки, в деятельность движения «активно вовлекались подростки и молодежь, чья психика наиболее подвержена деструктивному воздействию».

«Запрет деятельности АУЕ* позволит эффективно пресекать преступную деятельность его участников, защитить интересы подрастающего поколения, способствовать оздоровлению общества и обеспечить безопасность государства», — считают в Генпрокуратуре.

Представители этой субкультуры пропагандируют воровские и тюремные понятия криминальной среды, требуют соблюдения «воровского кодекса», взамен обещая поддержку и защиту в настоящем и будущем. Понятие АУЕ встречается как и обозначение воровского братства внутри колоний.

Еще в 2017 году в Генпрокуратуру с просьбой признать сообщества АУЕ экстремистскими обращался «Русский академический фонд», более известный в СМИ как «фонд племянника Путина». Организация также жаловалась уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой на группы АУЕ в соцсетях и просила инициировать законодательные поправки, ограничивающие доступ несовершеннолетних к интернет-сообществам подобной криминальной тематики.

Член Совета Федерации Антон Беляков предлагал запретить пропаганду криминальной субкультуры в интернете и СМИ, приравняв ее к пропаганде суицида, наркотиков и экстремизма.

Считается, что движение АУЕ зародилось в Забайкальском крае. В 2011 году в одном из поселков региона выявили банду, в которую входили около 20 человек от 15 до 22 лет. Члены группировки навязывали воровские идеи в школе, включая начальные классы.

Сейчас движение получило широкое распространение в 40 регионах России, пишет «Право.ру». С 2017-го по 2020 год полицейские пресекли деятельность 31 молодежной группировки. К уголовной и административной ответственности привлечены более 40 членов подростковых банд. В соцсети «ВКонтакте» выявлено 30 тысяч групп, распространяющих идеологию движения, они насчитывают до 6,5 млн подписчиков.

В «Одноклассниках» отмечено 14 тысяч таких групп с 500 тыс. подписчиков, в Instagram — 22 страницы и 108 тысяч подписчиков, в Facebook — 12 страниц и 600 тысяч подписчиков. В YouTube существует около 2 млн каналов, которые размещают видео, вызывающие симпатию молодых людей к тюремным понятиям.

*АУЕ («Арестантский уклад един» или «Арестантское уголовное единство») — экстремистское движение, запрещенное в РФ решением Верховного суда.