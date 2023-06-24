«Недозаколотника» Пригожина видворяють до «бульбофюрера»?

Засновник ПВК “Вагнера” Євген Пригожин виїде до Білорусі. У такому разі, проти нього буде закрито кримінальну справу за фактом перевороту в Росії.

Про це заявив прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

“Сам він (Пригожин, – ред.) піде в Білорусь“, – заявив він.

Спікер диктатора не уточнив, чим саме Пригожин займеться в Білорусі.

Він додав, що Путін і білоруський диктатор Олександр Лукашенко домовилися, що другий буде надавати посередницькі зусилля щодо врегулювання перевороту в РФ.

“Олександр Григорович давно особисто знайомий із Пригожиним, це була його особиста пропозиція. Ми вдячні президенту за ці зусилля”, – заявив Пєсков.