Осужден россиянин, который переоделся в заключенного и отсидел за него

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону осудил жителя Волгограда Антона Давкова, который поменялся местами с арестантом в местном СИЗО, сообщает «МБХ Медиа». Он помог тому сбежать, а сам остался, чтобы находиться в заключении вместо него.

В результате Давков получил два года лишении свободы в колонии-поселении по ч.4 ст. 327 «Подделка документов» и ч.1 ст. 313 «Побег».

Инцидент произошел в феврале этого года. Давков проник в СИЗО по поддельному удостоверению адвоката, встретился со своим знакомым Александром Погребняковым, который был арестован по делу о краже. Вместе они разработали план побега, а потом реализовали его. Давков и Погребняков обменялись одеждой, беглец к тому же получил парик и очки в дополнение к образу. После чего Погребняков беспрепятственно покинул учреждение ФСИН, а Давков пошел сидеть вместо него.

О побеге стало известно лишь в апреле, да и то лишь после того, как находившийся на свободе Погребняков был задержан за очередную кражу. // МК