Посіпаки окупантів вислужили у «газпрому» пільговий режим оплати обсягів постачання газу

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив у вівторок, що обговорив з віце-прем’єром росії олександром новаком безпеку постачання газу газопроводом «Турецький потік».

Про це пише Anadolu, передає УНН.

Про постачання нафти нафтопроводом «Дружба» та захист атомної галузі від санкцій два чиновники говорили на зустрічі в Москві, повідомив Сійярто у Facebook.

Уряд Угорщини висловив стурбованість щодо безпеки енергетичної інфраструктури в Європі після вибухів на газопроводі «Північний потік» у Балтійському морі, яким російський газ транспортувався до Німеччини.

За словами угорського чиновника, новак запевнив його у безпеці та стабільності постачань «Турецьким потоком».

Угорщина отримує більшу частину газу трубопроводом «Турецький потік» та його відгалуженням, що проходять через Болгарію та Сербію. Минулого року цим маршрутом було ввезено 4,8 млрд кубометрів російського палива.

Сійярто також повідомив, що Угорщина продовжила угоду з росією про додаткові постачання газу та отримала згоду «Газпрому» на пільговий режим оплати основних обсягів палива.

На переговорах також було вирішено, що Угорщина зможе отримати «відстрочення платежів понад певну межу у разі екстремального зростання цін на газ», сказав міністр.

Також він додав, що угорська компанія MOL розраховуватиметься з Україною за транзит російської нафти нафтопроводом «Дружба» безпосередньо, оскільки він проходить через її територію.

За словами Сійярто, Москва і Будапешт також вирішили внести поправки до угоди про будівництво АЕС «Пакш», щоб уникнути санкцій.

«Ми повинні прагнути до того, щоб Пакш-2 було побудовано якнайшвидше, незважаючи на всі труднощі, адже чим раніше будуть побудовані нові блоки, тим раніше ми будемо захищені від шалених цінових рухів на міжнародному ринку енергоносіїв», — зазначив він.

Сійярто додав: «Брюссель уже усвідомив, що без ядерної енергії не може бути енергетичної безпеки та переходу до «зеленої» Європи».

«І ми в Угорщині дуже добре знаємо, що атомна електростанція необхідна для доступної та безпечної енергії», – сказав міністр закордонних справ Угорщини.