Рашисти вирішили «скасувати» передачу Криму до складу УРСР. У Зеленського відповіли на «геніальну ідею» окупантів

У рф хочуть “скасувати” передачу Криму до складу Української РСР. Постійна представниця Президента України в АРК Таміла Ташева у відповідь окупантам зазначила, що кожна “геніальна ідея” лише наближає вручення ордера на арешт і “безплатну подорож Європою”.

“Увесь світ вже зрозумів, що таке росія і чого варті її документи. Ніхто не визнає будь-яких недолугих рішень щодо територіальних змін. Кожен новий документ – це черговий доказ для Гааги. Кожна “геніальна ідея” лише наближає вручення ордера на арешт і “безплатну подорож Європою”. Окупантам доведеться змиритися з тим, що є рішення, які виконуються і які неможливо скасувати”, – пише Ташева.

Представниця Президента додала, що з правової точки зору навіть неетично коментувати наміри російської влади щодо скасування актів Радянського Союзу щодо передачі Криму до складу Української РСР.

“З такими підходами, вони неодмінно дійдуть щонайменше до скасування рішення монгольського хана Менгу-Тімура 1277 року про утворення Московського князівства, як улуса Золотої Орди. Це ж так не “скрєпно” для “нащадків” Русі. А ще доведеться “скасовувати” розпад радянського союзу і утворення російської федерації, як такої”, – заявила Таміла Ташева. // УНН