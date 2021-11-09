Російського ієромонаха засудили до 18 років колонії за розбещення дітей

Його помічника-дзвонаря засудили до 12 років колонії.

Про це повідомляє “РИА Новости”.

У Єврейській автономній області Росії ієромонаха РПЦ засудили до 18 років колонії суворого режиму через справу про розбещення 53 малолітніх хлопчиків.

Священнослужителя звинувачували за кількома частинами кримінального кодексу РФ: “насильницькі дії сексуального характеру”, “залучення неповнолітнього до вчинення антигромадських дій”, “статеві зносини та інші дії сексуального характеру з особою, яка не досягла 16-річного віку”.

Його помічника-дзвонаря засудили до 12 років колонії. Однак у пресслужбі єпархії заявили, що такої посади в штаті єпархії немає і цей дзвонар не має стосунку до РПЦ.

“У священика — 51 епізод, а у дзвонаря — 5 злочинів, два з яких скоєно спільно з ним”, — розповіли в російській прокуратурі.

Засуджені визнали свою провину частково. // Діло