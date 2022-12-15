Росіянка-сутенерка три роки торгувала донькою

Неповнолітня дівчина розповіла, що мати змушувала її робити увесь цей час.

Москвичка впродовж трьох років продавала власну 17-річну доньку клієнтам. Дівчинка поскаржилася у соцзахист тільки зараз.

Як повідомляє російський Телеграм-канал “База“, дівчина звернулася до Департаменту праці та соцзахисту Москви після сварки в сім’ї. За словами дівчини, мати з 14 років продає її чоловікам і навіть винаймає для доньки квартири в різних районах, щоб вона жила там одна.

“Але останньою краплею, як розповіла Ганна, стала БДСМ-фотосесія, яку їй спробувала влаштувати жінка”, – зазначає канал.

За версією дівчини, її мати сама займається проституцією. Сама горе-мати відкидає всі звинувачення. Вона запевняє, що свідчення доньки – наклеп, оскільки у них просто складні стосунки. Мати заявила, що її донька працює моделлю та підпрацьовує офіціанткою. Слідчі проводять перевірку, матері та доньці влаштували очну ставку. // УНІАН