Щонайменше у 34 штатах США оскаржували участь Трампа у президентських виборах

Відповідно до огляду судових протоколів та інших документів, офіційні оскарження кандидатури Дональда Трампа в президенти були подані щонайменше в 34 американських штатах.

Про це пише The New York Times.

Трамп був дискваліфікований з первинного голосування у штатах Колорадо та Мен до розгляду апеляцій, але багато інших оскаржень були відхилені або не просувалися в суді. Окрім Колорадо та Мен, принаймні 19 штатів мають нерозв’язані проблеми.

Всі справи засновані на правці конституції США, яка була ухвалена після Громадянської війни. У правці вказано, що політики, які брали участь у повстаннях, не можуть обіймати політичні посади.

З 34-х штатів, де були подані відводи, на виборах у 2020 році Трамп переміг у 13.

Верховний суд Колорадо та держсекретар Мен визнали Трампа неприйнятним кандидатом у президенти США. Трамп, який лідирує у цих штатах, може оскаржити ці рішення.

Кілька суддів відхилили справи на прохання Трампа або на прохання особи, яка подала відвід. Верховні суди Мічігану та Міннесоти заявили, що Трамп має право брати участь у первинних виборах у цих штатах

Колишній федеральний прокурор США Гленн Кіршнер заявив, що перспектива принаймні одного вироку колишньому президенту США Дональду Трампу у 2024 році є “надзвичайно високою”.

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