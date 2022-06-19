У Молдові офіційно заборонили російську пропаганду

Якщо факт дезінформації буде доведений, компанії позбавлять ліцензії на сім років.

Молдова ввела заборону на трансляцію всіх новинних програм Росії. Закон про заборону підписаний президентом Молдови Майєю Санду.

Про це заявила голова Ради з телебачення і радіо Ліліана Віцу в ефірі онлайн-проекту Rezoomat на інтернет-каналі Rlive.

Як зазначила Віцу, встановлюється поняття дезінформації, що передбачає жорсткі санкції.

«Якщо факт (дезінформації — ред.) буде доведений, то компанії позбавлять ліцензії на сім років», — сказала Віцу.

За її словами, ситуація в Україні змушує Кишинів вживати жорстких заходів.

24 червня закон опублікують в «Офіційному віснику», після чого він набуде чинності. // УНІАН