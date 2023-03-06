У Німеччині працівниця фінінспекції знищила документи про переказ €20 млн. «донату» від «Газпрому»
У Німеччині розгорається скандал навколо фонду “Захист клімату та екології”, який був створений для обходження санкцій США компаніями, які будували російський газопровід “Північний потік-2”.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на публікацію видання Bild.
Відомо, що фонд було засновано два роки тому, ініціатором цього була прем’єр-міністер землі Мекленбург-Передня Померанія Мануели Швезіг. Незважаючи на те, що після вторгнення Росії в Україну газопровід “Північний потік-2” було заморожено, фонд працює і сьогодні.
Попередньо, фонд має бути ліквідовано у травні 2023 року.
Однак нещодавно стало відомо, що податкова декларація фонду за 2022 рік зникла. А ось 3 березня голова податкової служби Уве Ольшевський зізнався, що декларацію у каміні спалила місцева працівниця фінансової інспекції.
Пізніше виявилось, що було знищено не одну податкову декларацію фонду, а три. Вони стосуються пожертвування на суму 20 мільйонів євро від кремлівської групи “Газпром”.
При цьому – не відомо, які саме документи було знищено. За словами працівниці, товщина знищених тек була близько одного сантиметра.
Нагадаємо, німецькі слідчі впевнені, що “Північний потік” у вересні 2022 року підірвали росіяни
Як повідомляло РБК-Україна, Росія могла підірвати газопроводи, щоб не платити неустойки за контрактами.