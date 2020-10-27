У Польщі українець хотів викрасти автомобіль «швидкої»

Кілька днів тому поліція Плонська отримала повідомлення, що на дорозі в місті Чемпково (повіт Плонськ) лежить чоловік. Ним виявився п’яний 33-річний українець.

Алкотестер показав близько 3 проміле в організмі чоловіка. Проте він стверджував, що його збив автомобіль, але більше нічого не пам’ятав. Громадянина України відвезли до лікарні, але замість того, щоб чекати результатів аналізів, зроблених у SOR, чоловік покинув заклад. Про це повідомляє Yavp.pl.

Незабаром після цього у поліції Плонська отримали повідомлення про крадіжку… автомобіля швидкої допомоги. З’ясувалося, що це той самий українець вирішив повернутися додому на авто “швидкої”, яке використовували для вивезення медичних відходів.

Але далеко від’їхати йому не вдалося. Усе помітив медичний рятівник, і коли авто затрималося перед шлагбаумом, підбіг і витягнув з нього п’яного водія. Чоловіку висунули звинувачення у спробі викрадення транспортного засобу та у керуванні автомобілем у нетверезому стані. Йому загрожує високий штраф та тюремне ув’язнення до 5 років. // Діло