У російському Нижньовартівську через “хлопок” обрушилися два поверхи у п’ятиповерховому будинку. Є загиблі та постраждалі

За останніми даними, через вибух у Нижньовартівську загинули п’ятеро людей, повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на екстрені служби. У СК кажуть , що загинули четверо. Раніше повідомлялося про двох загиблих та вісім постраждалих, зазначає Медуза.

У житловому п’ятиповерховому будинку в Нижньовартівську стався вибух, повідомляє ТАРС із посиланням на екстрені служби.

Вибух стався в одній із квартир у будинку на вулиці Миру, через це у двох під’їздах обрушилися перекриття між другим та третім поверхами, повідомляє телеграм-канал «112».

Рятувальники евакуювали близько 50 мешканців будинку, пише Mash. Під завалами залишаються троє людей.

За попередньою інформацією, у будівлі вибухнув газовий балон. Сама будівля не газифікована. «За попередніми даними, у квартирі на другому поверсі проводилися роботи з натягу стель. Здетонував газовий балон», – сказав співрозмовник «Інтерфаксу» в екстрених службах. “112” уточнює , що на другому поверсі знайшли розгерметезований газовий балон. За версією, яку наводить Mash, частина будинку обрушилася “або через детонацію газового балона, або через самогонний апарат”.

Порушено кримінальну справу про заподіяння смерті через необережність.