У Будапешті близько 100 тисяч протестувальників вимагали відставки прокремлівського Орбана

У центрі Будапешта знову відбулися масові протести проти уряду Віктора Орбана. На площі Кошута зібралися близько 100 000 тисяч мітингувальників. Це найбільша демонстрація за останні роки.

Як повідомляє France 24, протест проти уряду Орбана організував юрист Петер Мадьяр 6 квітня. Він набув популярності в угорській політиці через скандал, пов’язаний із жорстоким поводженням з дітьми.

Протестувальники масштабно пройшли до парламенту. Дехто з них вигукував “ми не боїмося” та “Орбан у відставку!”.

Чому опозиція вимагає відставки Орбана

За 14 років свого прем’єрства Орбан зіткнувся з найбільшою політичною кризою. Після повернення на посаду члена ЄС у 2010 році, Орбан почав обмежувати свободу преси та вносити інші зміни з метою зміцнення своєї влади, часто конфліктуючи з Брюсселем.

Акціям протесту передувало те, що Мадьяр опублікував запис розмови зі своєю колишньою дружиною. Там вона детально описала спробу старшого помічника глави кабінету Орбана втрутитися у справу про хабарництво. Зараз прокуратура перевіряє ці заяви.

Хто такий Мадьяр

Мадьяр став широко відомим у лютому, коли розкритикував внутрішню роботу уряду. Він звинуватив Антала Рогана, міністра, який очолює офіс Орбана, у керуванні централізованою пропагандистською машиною.

15 березня 2024 року Мадяр звернувся до десятків тисяч людей у Будапешті, де оголосив про свої плани створення нової політичної партії, яку оголосить уже в червні. Його прихильники сподіваються, що досвід колишнього інсайдера допоможе змінити політичну систему Угорщини, яку багато хто розглядає як глибоко вкорінену автократію.

Мадяр виступив проти офіційної корупції в Угорщині, звинувативши Орбана у створенні олігархічної системи, де багаті збагачуються коштом несправедливих державних контрактів.

Нагадаємо, що Орбан підтримує зв’язок з президентом Росії Володимиром Путіним після вторгнення Росії в Україну. Також протягом місяців він блокував пакет допомоги ЄС для України, перш ніж нарешті зняв своє вето в лютому. // informator.ua