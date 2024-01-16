У росіян відбиратимуть майно за критику війни в Україні

За даними ЗМІ, ці пропозиції вже “отримали схвалення всіх російських силових структур”.

Комісія російського уряду підтримала внесення змін до Кримінального кодексу РФ, що передбачають конфіскацію майна за критику дій російських військ під час вторгнення в Україну.

Про це повідомляє російське інформагентство РБК із посиланням на джерела.

Покарання у вигляді конфіскації майна пропонується запровадити в рамках статті “про дискредитацію армії” та статті “про публічні заклики до здійснення діяльності, спрямованої проти безпеки держави”.

За даними ЗМІ, ці пропозиції вже “отримали схвалення всіх російських силових структур”.

За злочини “проти держбезпеки” пропонується позбавляти спеціального, військового чи почесного звання та держнагород.

Як пише “Новое время”, з початку повномасштабної війни проти Україні в РФ порушили 273 кримінальні справи про військові “фейки” та 81 справу про “дискредитацію” російської армії.

Як в Росії карають за правду про війну Україні

Державна дума Росії ухвалила законопроєкт про кримінальну відповідальність за “фейки про дії російських збройних сил” ще в березні 2022 року.

Уберезні 2023-го в РФ ухвалили зміни до закону, згідно з якими за повторну “дискредитацію” російських військових можна отримати вирок до 15 років ув’язнення. Тоді ж московський суд визнав фразу “Фашизм не пройде” дискредитацією російської армії.

У листопаді 2022 року Володимир Путін вніс поправку до законопроєкту щодо можливості позбавлення набутого громадянства за поширення так званих “фейків” про армію та за участь у “небажаних організаціях”.

12 грудня 2023 Держдума РФ запровадила кримінальну відповідальність за розповсюдження “фейків” і про працівників Росгвардії, які беруть участь у війні проти України. // LB.ua