У Росії чергова масштабна пожежа: під Челябінськом спалахнула фабрика (відео)

Масштабна пожежа сьогодні, 24 січня, сталася поблизу російського Челябінська. Там спалахнула меблева фабрика.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Пожежа спалахнула вночі поблизу селища Батуринське в Єткульському районі Челябінської області. Вогонь охопив щонайменше 3600 квадратних метрів. Горіла покрівля меблевої фабрики.

Ближче до ранку вогонь вдалося локалізувати. Російське МНС каже, що постраждалих нібито немає. На місці інциденту працювали 60 пожежників та 18 одиниць техніки.

Керівництво фабрики каже, що згорів конструкторський цех, завдано великих збитків. Але фабрика нібито продовжує працювати у звичайному режимі.