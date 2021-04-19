В Италии задержали 26 членов мафиозной группировки «Каморра»

Итальянские правоохранительные органы задержали 26 человек из мафиозной группировки «Каморра», которая базируется в Неаполе, а также конфисковали активы на сумму свыше 50 миллионов евро в ходе операции по всей Италии.

Об этом передает УНН со ссылкой на итальянское информагентство ansa.it.

Сообщается, что аресты были проведены в провинциях Неаполь, Салерно, Империя, Козенца, Анкона и Реджо-Эмилия.

По данным издания, итальянская полиция сообщила, что главной целью операции были две отдельные группы «Каморра». Одна из них — это клан Фабброчино, который исторически присутствует в Поджиомарино, а другая группа — еще одна большая мафиозная группировка, которую возглавлял Розарио Джулиано. Он находится в тюрьме, однако руководит своей бандой через свою девушку Терезу Капуто. Она получала инструкции от Джулиано во время посещения тюрьмы и передала их членам банды.

Кроме того, полиция Италии сообщила, что расследование пролило свет на серию вымогательств и запугивания с использованием огнестрельного оружия, а также на незаконный оборот наркотиков.

Отмечается, что большая часть наркотиков поставляется итальянской организованной преступной группировкой Ндрангета из Калабрии, которая контролирует торговлю кокаином в Европе. Полиция сообщила, что наркотики доставлялись от поставщиков Ндрангеты в кофейных фургонах и грузовиках.

Также известно, что в ходе обыска в Поджомарино было выявлено 62 взрывных устройства.