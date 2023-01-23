З Росії не випускають мігрантів, які здуру отримали паспорт РФ: їх включили до списків на «гарматне м’ясо»

З проблемою зіткнулися чоловіки з країн СНД, які отримали російське громадянство.

Російські прикордонники не випускають вихідців з країн СНД з громадянством Росії через війну в Україні. З проблемою зіткнулися уродженці Киргизстану та Таджикистану, які намагалися виїхати на батьківщину.

“Російські прикордонники досить ввічливо пояснили мені, що “ви включені в мобілізаційний список, це закон, і ви не маєте права виїжджати за кордон до 12 лютого”, – розповів один з постраждалих в коментарі “Радіо Свобода”.

Відзначається, що мігрантам приходять повістки, їх викликають у військкомати, де погрожую суворим покаранням за дезертирство. Така проблема виникла тільки у тих, хто отримав російське громадянство, інші можуть спокійно повернутися додому.

У випадку з Киргизстаном натуралізованим мігрантам допомогти не можуть, адже Росія не визнає початкового громадянства. Крім того, невідомо, скільки вже таких мігрантів відправили на забій в Україну. // УНІАН