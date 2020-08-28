В Москве семья жила с трупом бабушки ради пенсии

Пожилая женщина умерла полтора месяца назад

Полтора месяца прожила вместе с трупом семья москвичей, лишь бы не лишиться пенсии, которую при жизни получала почившая бабушка. Соседство с покойницей пришлось терпеть 15-летней правнучке и даже собаке.

Как стало известно «МК», 73-летняя Татьяна Ивановна (все имена изменены) проживала квартире в Отрадном с 53-летней дочерью-инвалидом и 15-летней правнучкой Наташей.

Татьяна Ивановна, в прошлом преподавательница музыкальной школы, все силы отдавала воспитанию девочки — учила ее музыке и английскому, а также следила за успеваемостью, чтобы приносила из школы одни «пятерки».

Впрочем, другие родственники доставляли Татьяне Ивановне гораздо больше хлопот — дочь не чуралась выпивки, и периодически соседи слышали, как она просила денег на опохмел у знакомых собутыльников. А внучка, мать Наташи, проживала отдельно — Татьяна Ивановна не раз сетовала соседям, что помощи от нее нет. Зато семью навещали коллекторы из-за кредитов, которые гражданка брала и не выплачивала. Впрочем, в прошлом году мама Наташи появилась у дверей квартиры сама — с полицейскими. Жаловалась им, что ее не пускают домой.

Последний раз жители дома видели Татьяну Ивановну живой в середине июля. Пожилая женщина спешила в магазин за продуктами.

После этого соседи стали ощущать неприятные запахи, доносившиеся из-за двери квартиры. Но списывали все на протухшую еду и питомца семьи — чихуа-хуа.

Дверь квартиры никто не открывал. Но сами обитатели на улицу выходили — несколько раз жильцы видели дочь Татьяны Ивановны вместе с Наташей, когда они возвращались домой.