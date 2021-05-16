В российской школе дети маршировали с автоматами, скандируя «Мы – русские! С нами Бог»

Ученики всеволодовской средней общеобразовательной школы № 42 в Электростали маршировали с автоматами под песню «Мы — русские! С нами — Бог!».

Видео опубликованы в инстаграм-сторис школы. Внимание на них обратило Ura.ru.

14 мая в школе проходил смотр строя и песни. Издание без ссылок на источник утверждает, что песню Александра Шаганова «Русская земля — Божия обитель» исполняли третьеклассники.

В подмосковной школе третьеклассники маршировали с автоматами на параде учеников

«Мы русские, с нами Бог» кричали дети pic.twitter.com/9DlkQ3VYyu

— URA.RU (@ura_ru) May 14, 2021

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