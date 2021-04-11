В США мамаша задушила двух маленьких дочерей

Сейчас полиция арестовала женщину без права на залог



В США в штате Техас произошел выходящий из ряда вон случай, который выбил из колеи даже бывавших в различных переделках детективов: пришедшая в участок мать призналась, что задушила своих детей, пишет Metro.

Так, 30-летняя Мэдисон Макдональд сначала десять минут кружила по холлу, а затем позвонила со стационарного телефона в службу спасения и призналась оператору, что задушила своих детей.

Испуганная девушка на другом конце провода немедленно уведомила полицейских в участке, и те арестовали горе-мать. Мэдисон вела себя спокойно, а на допросе призналась, что хотела уберечь своих малюток от того насилия, что могло грозить им в будущем. Поэтому, как настоящая мать и защитница, она их задушила во сне. Когда полицейские прибыли в её дом, то обнаружили тела шестилетней Арчер и годовалой Лиллиан в своих кроватках. Сейчас правоохранители разбираются в причинах произошедшего.

«Мы пытаемся понять, почему она это сделала. Просто два ребёнка убито. Разумеется, это просто ужасное дело. И в такой ситуации, если честно, уже не очень важны причины, которые толкнули мать на такое, они всё равно не смогут её оправдать», — заявил Роберт Ривз, специалист полиции Техаса по связям с общественностью.

Сейчас полиция арестовала Мэдисон без права на залог и разбирается, как так получилось, что в доме больше никого не оказалось. Обе дочери у женщины были от разных мужчин, которые, судя по всему, всё-таки общались с детьми. Однако с кем на момент преступления состояла в отношениях горе-мать и состояла ли, пока не известно. // Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»