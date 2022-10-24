В Європі оголосили про незалежність від російського газу – єврокомісар з питань внутрішнього ринку

«Сьогодні ми повністю відокремлені від російського газу», – зазначив він.

Бретон наголосив, що Росія перестала бути надійним партнером для Європи, тому довелося замістити 155 млрд кубометрів з інших джерел.

За словами Бретона, російський газ ще надходить окремим компаніям в Європі. Але його частка вже не складає для ЄС критичної величини.

“Ми залежали на 40%, а тепер – лише на 7%”, – наголосив єврокомісар.

Нагадаємо, як вібувалася відмова Європи від російського газу.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підписала угоду з Азербайджаном про збільшення постачання газу до Європи у найближчі п’ять років щонайменше до 20 млрд кубометрів на рік.

Між Італією й Алжиром було досягнуто домовленостей, зокрема щодо збільшення постачання газу. До кінця 2022 року постачання має зрости на 4 млрд кубометрів – на додачу до 21 млрд кубометрів, які були узгоджені між цими країнами кілька місяців тому.

У жовтні 2022 року запрацював газопровід Baltic Pipe потужністю 10 млрд кубометрів на рік. Його проклали від родовищ Норвегії у Північному морі через Данію та Балтику до Польщі. І він має повністю замінити їй постачання “Газпрому”.

Основний споживач російського газу в Європі – Німеччина, практично заповнила свої газосховища. Цього може вистачити на 2,5 місяці.

Норвегія наразі постачає рекордні обсяги нафти й газу до Європи. Наприклад, до того, як РФ почала зменшувати прокачку газа обома лініями “Північних потоків”, а згодом, після підриву газопроводів, припинила взагалі, Норвегія стала для Німеччини другим за значенням постачальником газу після Росії.

Нідерланди готові збільшити видобуток газу, але мають кілька умов. Проблема в тому, що на родовищі газу в нідерландському Гронінгені, навпаки, досить довгий час згортали видобуток газу – з 53 млрд кубометрів 2013 року до 6,5 млрд кубометрів 2021 року. Причина: активна експлуатація родовища спричинила збільшення кількості землетрусів у регіоні. Але Нідерланди готові ризикнути. Щоправда, якщо Німеччина подовжить термін дії трьох своїх АЕС, які залишилися і які планували відключити наприкінці 2022 року.

Польща та Словаччина запустили газопровід між країнами, який має допомогти зменшити залежність від газу із РФ. Газопроводом ітиме норвезький газ та ЗПГ (зріджений), і завдяки йому зросте роль польської газотранспортної системи у постачанні Східної Європи коридором північ-південь.

Молдовська державна компанія Energocom почала купувати й продавати газ на ринку Румунії. Крім того, Молдова обрала сім компаній, які будуть забезпечувати її газом, якщо “Газпром” припинить постачання.

З 1 жовтня між Грецією та Болгарією запрацював газопровід, який може постачати неросійський газ до Сербії, Північної Македонії, Румунії й далі Молдови та України.

Наприкінці вересня Україна і Молдова відкрили віртуальний реверс. Це створило шлях до транспортування природного газу Трансбалканським коридором, потенційною потужністю до 20 млрд куб. м на рік, в обох напрямках.

Зріджений газ. Він виглядає наразі ключовою історією для, щонайменше, спроби позбутися російського газового впливу. До 2022 року потужностей для його прийому до ЄС було значно більше, ніж потреб. Після вторгнення РФ до України все змінилося.

Тепер країни купують або орендують ЗПГ-термінали й намагаються покращити свою тематичну інфраструктуру на тлі відвертого шантажу “Газпрому”, що постачає трубопровідний газ.

Іспанія наприкінці липня заявила про готовність стати газовим хабом для Європи. За словами прем’єр-міністра країни Педро Санчеса, іспанська частка регазифікації ЗПГ для Європи становить 37%. Тобто іспанці готові качати газ усім, хто його потребує.

У Німеччині взимку мають запрацювати два ЗПГ-термінали, які можуть покрити близько 9% потреби країни в газі в опалювальний сезон. З огляду на серйозну залежність від РФ, це значний показник.

Економія газу. Один із головних закликів, озвучених Єврокомісією, – це необхідність заощадити цієї зими 15% газу від середнього показника останніх п’яти років. Щоправда, проти такої ініціативи вже виступили дві країни ЄС – Польща та Угорщина – кожна з власних причин.

Наприклад, Польща назвала юридичну основу рішення “дефектною” і заявила, що такі рішення мають ухвалюватися одностайно. Проте для Польщі зменшення споживання в умовах, коли вони здатні й без контракту з “Газпромом” забезпечити власні потреби, може сповільнити темпи економічного зростання.

Угорщина ж просто від самого початку виступала проти обмежень, спрямованих на РФ.

Оплата за газ в рублях. Ця вимога РФ змусила повіністю або частково відмовитися від російського газу майже половину країн ЄС. Наприклад, іще починаючи з квітня, від газу з РФ відмовилися країни Балтії – Литва, Латвія, Естонія. Першою країною ЄС, яка відмовилася від імпорту російського газу, стала Литва – вона це зробила ще 1 квітня.

Щопрвда, станом на червень, деякі країни Європи почали зголошуватися на вимогу РФ та перейшли на оплату газу в рублях, відкриваючи рахунки в євро або доларах у Газпромбанку з наступною конвертацією в рублі.

Компанії, які почали платити за новою схемою:

MVM (Угорщина);

VNG, RWE, Uniper (Німеччина);

Engie (Франція);

Eni (Італія);

OMV (Австрія);

CEZ (Чехія);

SPP (Словаччина);

Geoplin (Словаччина);

DEPA Commerce, Mytilineos та Prometheus Gas (Греція).

Однак край цьому значною мірою поклала сама Росія, почавши “війну газопроводів”.