Как пирамиды микрозаймов угрожают даже тем, кто их никогда не возьмет: «Вы поручитель, отдайте деньги вместо должника»

Артисты и певцы весело рекламируют быстрые и доступные кредиты от микрофинансовых организаций (МФО). Сложно упрекать артистов в отсутствии ответственности за эти образы, ведь они получают деньги и аплодисменты за свою деятельность, играя роли и исполняя песни, отмечает ZN.UA.

Но лично я вижу в росте популярности МФО в Украине большую угрозу, связанную с фундаментальными проблемами на банковском рынке страны.

С маркетинговой точки зрения, легкий доступ к микрозаймам — очень выгодная история. Она выступает противовесом традиционным потребительским кредитам, выдаваемым банками. Для получения нескольких тысяч гривен вам необходимо предоставить МФО свои персональные данные (паспорт, идентификационный код, номер телефона, номер банковской карты для получения средств). Причем — предоставить на сайте, то есть с минимальным трением. Ведь вам не нужно посещать банковское учреждение, становиться его клиентом, проходить собеседование с сотрудником кредитного отдела.

Зашел на сайт — отдал данные — получил деньги на карту. С точки зрения потребителя, это очень удобный способ перестраховаться до зарплаты либо совершить необходимую покупку. Со стороны микрофинансовой организации процесс более сложный, но автоматизированный.

Данные заемщика проверяются на предмет их достоверности (действительно ли паспорт и код настоящие?), наличия других кредитов, собственного бизнеса и т.д. В этой технологии нет ничего страшного, но вопрос в том, для кого она работает. Если кредит выдает банк с соответствующей банковской лицензией и прозрачной процентной ставкой, то бояться нечего. Если речь идет о микрофинансовой организации с сотнями процентов годовых, то заемщик может попасть в ловушку.

Традиционно микрозаймы считались потребностью в первую очередь малоимущих людей, которым буквально не хватает средств «от зарплаты до зарплаты» на самые нужные товары: еду, лекарства, проезд. Во вторую очередь — ими пользуются, скажем так, антисоциальные элементы: клиенты игральных залов, любители недорогого алкоголя и просто те, кто по разным причинам оказался на социальном дне.

Но текущий тренд украинских МФО изменился, и теперь микрозаймы стали общим местом и для молодых людей, что хорошо заметно по рекламным роликам в Интернете. Микрофинанс молодеет и расширяет свою аудиторию. Так в чем же проблема?

По состоянию на конец 2020 года в Украине действовало 1020 финансовых компаний (из которых около 40% по факту не работают), а банков, замечу, чуть больше 70. Рекорд годовой ставки в украинских МФО, который я обнаружил, составляет 1095%. С января 2021 года заемщикам МФО разрешили пользоваться инструментами защиты, предусмотренными Законом «О потребительском кредитовании». А именно — МФО обязан указывать в рекламе размер фактической годовой ставки, не имеет права изменять процентную ставку после заключения договора и так далее.

Почему микрофинансовые организации так легко дают деньги? Потому что взамен они получают многократную выгоду, выраженную в десятках и сотнях процентов годовых по кредиту. Высокий процент за пользование деньгами аргументирован тем, что их дают всем подряд, а значит никакого доверия к клиенту не существует. Логика простая: тебе нужны срочные деньги — плати за их использование чуть ли не в два раза больше. Но в рекламе вам об этом не говорят.

В рекламе поп-звезда своим авторитетом продает вам долгосрочные и дорогостоящие обязательства. Вас можно понять, если финансовая проблема возникла резко, и деньги нужны максимально быстро. Более того — вы отдаете себе отчет в том, почему вам выдали займ, и какие подводные камни в виде высоких процентов существуют. А реклама об этом умалчивает. Вам просто предлагают быстрые средства на импульсивную покупку. Может, на кроссовки или новый утюг, для приобретения которых вам лучше накопить деньги.

По данным НБУ, за первое полугодие 2021 года украинские микрофинансовые организации выдали 7 152 636 быстрых кредитов на сумму 31,6 млрд грн — это на 43% больше, чем в первом полугодии 2020 года, когда общая сумма займов составила 22 млрд. Количество и объем микрозаймов растет из года в год, и это тревожная тенденция, которая свидетельствует о низкой финансовой грамотности, увеличении количества малоимущих и глубинной проблеме банковского рынка. Ведь что такое МФО? Это организация, делающая деньги из денег.

За исключением ломбарда, обыкновенные быстрые деньги не гарантируются залоговым имуществом, а значит — каждый будущий кредит выдается за деньги, полученные от обслуживания предыдущего кредита. Это вариация «схемы Понци» (по ней работала компания Сергея Мавроди МММ), то есть проценты по инвестициям выплачиваются за счет притока новых клиентов.

В случае с МФО инвестиций нет, но есть потребность клиентов в получении быстрых денег, которые нужно где-то брать, а именно — из высоких процентных ставок за их обслуживание. Рядовой клиент в момент взятия первого займа не задумывается об этом, а около 50% таких клиентов становятся многолетними дебиторами микрофинансовых организаций. Не успевая выплатить один кредит в компании А, они идут в компанию Б, чтобы взять другой кредит, а потом — в компанию В, чтобы закрыть кредит в Б. Такая жизнь в долг не дает человеку выбраться из социального дна. Фактически он переходит в фазу «работать на еду и выплату долгов», не имея возможности накопить средства, чтобы действительно улучшить свое материальное и бытовое положение.

Причем, если вы думаете, что микрозаймовое рабство других людей никак не скажется на вас лично, вы ошибаетесь. В моей ленте друзей в Фейсбуке время от времени появляются посты с историями о людях, которых без их ведома сделали поручителями по чьим-то кредитам. Коллекторы отправляют им SMS, пишут сообщения в Viber с угрозами: «Вы поручитель Пупкина Василия Ивановича, он не выходит на связь, отдайте деньги вместо него». Конечно, никаких правовых оснований взыскать с вас долг неизвестного вам гражданина не существует. Но нервы вам попортят. В Интернете полно историй, когда абсолютно посторонним людям и их близким угрожают смертью, размещают порноколлажи с их лицами в качестве угроз за невыплаченные кредиты.

С одной стороны, это откровенный «развод жуликов», которые просто решили вас мучить в обмен на деньги (киберрэкет — подходящий термин). С другой стороны — незнакомый вам человек действительно может сделать вас поручителем, просто указав ваш номер телефона (взяв его на OLX или в украденной базе данных какого-то магазина).

Или как вам такая история?

Набравшийся кредитов водитель такси, в надежде их вернуть, работает по 14–18 часов в сутки и засыпает за рулем, после чего врезается в ваш автомобиль. Звучит ужасающе, но коллекторы на самом деле могут довести эмоционально слабого человека до нервного истощения, депрессии и даже смерти.

Почему? Потому что, в сравнении с банковским сектором, микрофинансовые компании ближе к серому рынку, на котором и правила соответствующие — с психологическим давлением. Ведь в Украине открыть свой банк нелегко, и если вы хотите быть серьезным игроком, вам нужно выполнять сотни рекомендаций и требований регулятора. У вас должны быть залоговые активы, «чистые документы», вы обязаны держать свою ликвидность и работать в правовом поле.

Существует понятная процедуры выдачи банковского кредита (с проверкой вас от А до Я, чтобы понимать риски невозврата денег) и законная процедура его взыскания в случае невозможности обслуживать (санация, реструктуризация, судебная тяжба, взыскание через залог и так далее). Финансово безграмотный человек, к сожалению, не понимает всех особенностей выдачи кредитов и просит деньги там, где их дают просто, быстро, без разговоров и всего в несколько кликов.

Безусловно, онлайн-займы и быстрые деньги — это глобальная история. Например, в 2005 году в Великобритании открылся сервис с красноречивым для нашего слуха названием Zopa. По данным ЭКОНС, в этой стране в принципе больше четверти объема новых займов малым предприятиям выдается через онлайн-платформы. Шведский Риксбанк приводит цифры: в Великобритании объем этого рынка достиг 6 млрд долл., в США — 33 млрд, а в Китае — 323 млрд. У китайского лидера рынка LUp2p объем непогашенного портфеля превысил 21 млрд долл.

Но это малые предприятия. А у нас речь идет именно и конкретно о потребительских кредитах.

Какие есть выходы из ситуации?

НБУ обязан усилить правовое давление на микрофинансовые организации. Как минимум следует заставить их публично рассказывать (в рекламе с теми же поп-звездами) о реальной процентной ставке обслуживания кредита. Это как с рекламой алкоголя, где следует сообщать вам о вреде, который несет чрезмерное употребление.

Государству следует озаботиться банковским рынком. В частности, принять обещанные евродирективы (требование в рамках Ассоциации с Европейским Союзом) и привести банковское законодательство в соответствие европейской правовой практике. Это приведет к либерализации банковского рынка и способствованию появления небольших розничных банков (аналог — кооперативные банки в Польше с капиталом в несколько миллионов евро, обслуживающие малых предпринимателей, фермеров и так далее).

Необходима повсеместная пропаганда финансовой грамотности. Потребитель должен знать о микрозаймах все. О том, сколько они стоят, к чему приводит злоупотребление ими, по каким принципам построены МФО.

Злоупотребление микрозаймами можно сравнить с потреблением алкогольных суррогатов. Вроде пьете не вы, но пьяный сосед беспокоит, в том числе вас. Да, это социальная проблема и ее решение зависит от желания государства. А банковский сектор по законам рынка сделает свои предложения для клиентов.

Автор: Владимир Клименко, глава наблюдательно совета «Укринком»; ZN.UA