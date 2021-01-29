Что изменит новый закон про коллекторов: детей не трогать, ночью не звонить

С другой стороны, формально коллекторского бизнеса в Украине не существует. Однако ни для кого не секрет, что некоторые банки и финансовые компании имеют собственные или аффилированные коллекторские агентства, другие же — обращаются к тем, кто работает на рынке. В целом коллекторская схема выглядит следующим образом: банки продают коллекторским компаниям долг со скидкой от 50 до 90%. То есть коллекторская фирма может заплатить всего 10% от суммы задолженности и забрать должника. «Работает» с ним, а потом может неформально поделиться с банком тем, что она получила, в благодарность за наводку.