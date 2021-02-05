Финансовые «пирамиды»: не прошло и 30 лет как украинцев собрались от них защитить

Это — одна из задач законопроекта о Нацкомиссии по ценным бумагам и биржам, представленного в Верховную Раду. Что же предлагается принять парламентариям, чтобы уберечь нас от подобных неприятностей?

Как отмечает Укринформ, круппа парламентариев зарегистрировала законопроект №4684 “О Национальной комиссии по ценным бумагам и биржам», цель которого — обеспечение институциональной и финансовой независимости регулятора рынков капитала и организованных товарных рынков, повышение эффективности защиты инвесторов, потребителей финансовых услуг и других участников рынков.

Рассматривать документ будет Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, который и возглавляет господин Гетманцев. Законопроект достаточно объемный. Он регулирует все сферы ответственности Нацкомиссии по ценным бумагам и биржам (ныне — Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку), значительно расширяя функции регулятора и инструментарий для выполнения поставленных задач.

С точки зрения государства речь идет о формировании законодательного основания для создания в Украине полноценного фондового рынка, а также о выполнении одного из обязательств согласно Меморандуму Киева с МВФ о соответствии стандартам Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO).

Для участников рынков — это прозрачные, единые для всех, «правила игры», избавление от безосновательных «наездов» контролирующих органов и силовиков, а также возможность защиты от посягательств и нарушений со стороны других участников.

Для граждан, казалось бы, далеких от операций с ценными бумагами и биржевых котировок — защита потребительских прав: в частности, благодаря невозможности деятельности в стране так называемых «финансовых пирамид». Ведь, несмотря на предыдущие попытки их «прищучить», те легко приспосабливаются к новым условиям, трансформируются и вновь и вновь наносят ущерб десяткам тысяч людей. Из последних примеров — строительная пирамида банка “Аркада”. Чи ювелирная пирамида B2B Jewelry, которая, несмотря на разоблачение в прессе и расследования СБУ, до сих пор привлекает людей «выгодными» предложениями.

Что же предлагается принять парламентариям, чтобы уберечь нас от подобных «траблов»?

Законопроект №4684: предохранители от злоупотреблений и штрафы до 340 миллионов

Авторы утверждают: после принятия нового закона отечественные фондовый и финансовые рынки станут полностью нетолерантны к деятельности аферистов. В частности, благодаря реформированию системы регуляторного надзора, когда Нацкомиссия по ценным бумагам сможет не только лицензировать участников рынка, но и постоянно «сопровождать» их деятельность, выявляя потенциальные риски для потребителей и других участников рынка, а также расследуя и оперативно реагируя на факты нарушений и злоупотреблений. Для этого законодатель должен предусмотреть возможность получения и обмена банковской и другой информацией о мошенниках между финансовыми и правоохранительными органами, а также блокирования сомнительных счетов до решения суда по существу.

Законопроектом предлагается повысить уровень ответственности всех участников рынков капитала и тем вернуть доверие инвесторов к Украине. Ведь, как ожидается, участие рядовых граждан в работе фондового рынка станет как понятной и более выгодной альтернативой банковским депозитам, так и мощным источником инвестиций в национальную экономику. Людям должны гарантировать защиту вложений и предотвращения рисков, если, например, посредники (инвестиционные, негосударственные пенсионные фонды), которые от их имени будут работать на фондовом рынке, вдруг исчезнут в неизвестном направлении с их деньгами.

Для более эффективной работы регулятора предлагают ввести три уровня надзора за рынком: оценка — проверка — рассмотрение дел. На каждом уровне будут действовать отдельные и независимые друг от друга уполномоченные лица. Что обеспечит беспристрастность, а также минимизирует риски подкупа «контролеров».

1. Основная цель оценки — предотвращать совершение нарушений, заблаговременно выявлять риски.

2. Проверки — направлены на выявление и документирование нарушений законодательства. Регулятор сможет проводить проверки, запрашивать документы и объяснения не только у профессиональных участников рынка (регулируемых лиц), но и у любого, кого подозревают в незаконных действиях на рынке капиталов.

3. На третьем уровне будет работать Коллегия уполномоченных на рассмотрение дел, выбранная по специальной процедуре. Коллегия будет выносить решения о применении санкций и мер, предусмотренных действующим законодательством.

Участие рядовых граждан в работе фондового рынка станет альтернативой депозитам и источником инвестиций в экономику

Законопроектом расширен – почти до двух десятков — перечень мер воздействия, к которым может прибегать регулятор. Среди них — штраф, аннулирование лицензии, аннулирование сертификата на право совершения действий, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынках, запрет осуществления операций с финансовыми инструментами, возвращение инвесторам средств, эквивалентных сумме причиненного ущерба.

Информация о видах и размерах штрафных санкций содержится на 8 страницах законопроекта — почти полсотни пунктов. Для примера: за грубые нарушения правил работы на рынке, из-за чего причинен значительный ущерб другим участникам, физическое лицо могут оштрафовать на сумму до 21 миллионов гривень, юридическое — до 150 миллионов гривень или до 3% общего годового оборота. И это еще не предел — штрафы могут достигать 340 миллионов гривень (в случае нарушения Закона «О депозитарной системе Украины»).

Противодействие финпирамидам: что сделано, что нужно сделать и как это послужит зарубежный опыт

По мнению экспертов, принятие нового закона может действительно стать одним из действенных механизмов предотвращения появления в Украине новых финансовых пирамид. Тем более, что в последнее время вступили в силу и другие законодательные акты, призванные сделать систему финансовых отношений в стране максимально прозрачной и без лазеек для злоупотреблений. Среди них — обновленный закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

1. Как работает закон «о финмониторинге»

Согласно документу, Национальный банк определил перечень «сигналов», которые могут свидетельствовать о деятельности, имеющей признаки «финансовых пирамид». Опыт работы таких «пирамид» свидетельствует, что их деятельность, как правило, направлена ​​на привлечение наличных средств от физических лиц под обещание экономически неоправданных и значительно завышенных процентов в будущем. Для обеспечения такой деятельности и осуществляются финансовые операции, которые могут быть связаны между собой и использоваться для мошенничества, отмывания средств, оптимизации налогообложения, под прикрытием обычной хозяйственной деятельности. Финансовыми операциями, свидетельствующими о деятельности, имеющей признаки «финансовых пирамид», по мнению Национального банка, могут быть, в частности:

наличие среди сторон финансовой операции физических лиц — предпринимателей / благотворительных организаций, новообразованніх или в отношении которых банк имеет обоснованные подозрения в фиктивности;

регулярные зачисления наличных средств в крупных суммах на счета «подозрительных» клиентов;

регулярные поступления на счета таких клиентов безналичных средств от физических лиц;

регулярные перечисления этими клиентами безналичных средств на счета физических лиц с различными назначениями платежа, которые фактически являются выплатой процентов или так называемым кэшбек (мгновенным или отсроченным возвратом части средств — в денежной или неденежной форме, — затраченных на оплату товаров или услуг).

По рекомендации НБУ, с недавних пор банковские учреждения при возникновении подозрений, что финансовая операция имеет признаки «финансовых пирамид», проводят углубленный анализ деятельности таких клиентов. Впрочем, пока не обходится без «перегибов». Есть немало случаев необоснованного блокирования счетов клиентов — особенно представителей малого бизнеса, которые занимаются интернет-торговлей или предоставлением онлайн-услуг. Поэтому ситуация требует дополнительного урегулирования.

2. С понятием “финансовая пирамида” в Украине до сих пор не определились

С понятием “финансовая пирамида” до сих пор не определились

Хотя понятие «финансовая пирамида» и упоминается уже во многих законодательных и нормативных актах, четкого его определения в отечественном законодательстве до сих пор нет. Ликвидировать пробел должно принятиея законопроекта №3479 “О запрете финансовых пирамид в Украине «. Впрочем, хотя этот документ, который, кстати, уместился на 2 страницах, и зарегистрирован в парламенте еще в мае прошлого года, его до сих пор не подготовили даже к первому чтению… Будем надеяться, регистрация нового рамочного законопроекта (о Нацкомиссии по ценным бумагам) ускорит этот процесс. Понятие «финансовая пирамида» займет «достойное место» в отечественном законодательстве и в юриспруденции.

«За последние годы в Украине принято много законов и подзаконных нормативно-правовых актов в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг. Однако до сих пор вне контроля со стороны государства остается вопрос привлечения активов физических и юридических лиц в финансовые пирамиды. Во многих странах финансовые пирамиды запрещены, а за деятельность по их созданию, функционированию, информационному сопровождению предусмотрена ответственность, установленная законом», — говорится в Пояснительной записке к законопроекту.

3. Наказание за финансовое мошенничество в мире: от штрафов до смертной казни

Авторы приводят примеры таких запретов. К примеру, в Канаде утвержден Акт о конкуренции, направленный на борьбу с денежными пирамидами. За невыполнение его требований грозят обвинения в мошенничестве, штраф на сумму до 200 тысячах канадских долларов или даже год тюрьмы. При наличии же признаков финансовой пирамиды срок тюремного заключения может возрасти до пяти лет.

В Германии предусмотрено пожизненное тюремное заключение для организаторов инвестиционной пирамиды. Закон запрещает «вербовать» участников в структуры, где доход выплачивается за счет взносов других участников и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Кроме того, предусмотрено наказание даже за попытку создать такую ​​структуру.

В Объединенных Арабских Эмиратах и ​​Китае за создание финансовой пирамиды могут приговорить к смертной казни.

Пирамида Ezubao существовала с 2014 по февраль 2016 года

“Показательный пример (китайская) пирамида Ezubao, которая существовала с 2014 по февраль 2016 года. Созданный мошенниками онлайн-сервис предлагал пользователям делать взносы в интернет-проекты, под высокие проценты. Пострадали не менее 900 тысяч человек. Фигуранты дела признаны виновными и приговорены к тюремным срокам и штрафам. Главный обвиняемый по делу Дин Нин — председатель совета директоров материнской компании Ezubao. Осужденного обязали выплатить штраф в 100 млн. юаней ($ 14,4 млн) и конфисковали имущество стоимостью 500 тыс. юаней ($ 72 тыс.). Также Дин Нина приговорили к пожизненному заключению и лишению политических прав», — напоминают авторы законопроекта.

В Казахстане создание инвестиционной пирамиды наказывается штрафом в размере до 3 тысяч месячных расчетных показателей (более $ 20 тысяч) или ограничением свободы до трех лет, или лишением свободы на тот же срок с конфискацией. Привлечение денег или иного имущества в особо крупных размерах караются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

В Беларуси финансовые пирамиды запрещены Уголовным кодексом. Это расценивается как незаконная предпринимательская деятельность и наказывается штрафом, лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или арестом, ограничением свободы на срок до двух лет, или даже лишением свободы до трех лет.

4. Какими должны быть законодательные изменения в нашей стране

«В Украине, в отличие от этих государств, нет прямого запрета на такую ​​деятельность. Поэтому на рынке постоянно возникают новые пирамиды», — отмечается в Пояснительной записке к проекту №3479.

За создание и деятельность финансовой пирамиды, распространение информации о ней, предложение участия в ней или привлечение (получение) средств и (или) иного имущества с помощью финансовой пирамиды авторы предлагают наказывать штрафом от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, — наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок. Действия, совершенные в крупных размерах или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, информационных, телекоммуникационных и информационно-телекоммуникационных систем и сетей, систем электронных платежей, — наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества. За такие же действия, совершенные организованной группой, предлагают наказывать лишением свободы сроком от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Борис Кушнирук

Комментируя по просьбе Укринформа перспективы принятия соответствующего законодательства, председатель Экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук отмечает: «Вопрос не столько в нормативной базе, сколько в «глубине» желания на государственном уровне защитить права людей, которые могут стать жертвами таких финансовых сделок. Наше законодательство — и о банковской деятельности, и о небанковских финансовых услугах — предусматривает механизмы предотвращения создания финансовых пирамид. И здесь вопрос Нацбанку и Комиссии по ценным бумагам, с одной стороны, и правоохранителям — с другой — заниматься этим на практике и действовать на опережение. То есть, если ли в НБУ или в Комиссии увидят хотя бы намек на формирование «пирамид», такая деятельность останавливается, вмешивается полиция и на этом попытка обмануть людей и государство пресекается».

В то же время господин Кушнирук констатирует: к сожалению, в украинских реалиях о случаях потенциальных мошенничеств могут писать журналисты, говорить депутаты, а дельцы спокойно продолжают деятельность, соблазняя людей большими доходами. И желающих принести им свои деньги хватает — несмотря на то, что все вроде бы понимают, что речь идет именно о финансовой пирамиде, и эта история неизбежно завершится тем, что тысячи людей останутся без своих «кровных».

Автор: Владислав Обух, Киев; УКРИНФОРМ