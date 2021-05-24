Почему количество аварий растет вместе со штрафами: пьянство и пофигизм

В Украине с начала года существенно выросло количество ДТП. При этом, даже новые радикальные штрафы за нарушение правил дорожного движения, которые вступили в силу в средине марта, коренным образом не изменили ситуацию на дорогах.

Почему количество аварий растет вместе со штрафами, в то время, как должно быть совсем наоборот — разбирались в издании «Апостроф«.

Обратный эффект

Согласно данным статистики патрульной полиции Украины, с января по апрель 2021 года в стране произошло 55 791 ДТП. За аналогичный период 2020 года было 45 272 ДТП. То есть, прирост составил более 23%.

Но 23% это, как говорится, средняя температура по палате. В отдельных регионах количество ДТП выросло еще значительнее. Например, в Ровненской и Ивано-Франковской областях рост составил 34%, а рекордсмен – Киевская область, где ДТП стало больше на 40%.

В марте этого года в силу вступили новые штрафы за нарушение ПДД. Например, материальную ответственность за управление авто в нетрезвом виде подняли с 10 до 17 тысяч гривен, превышение скорости теперь обходится в 1700 гривен (было 510 гривен). В полиции и МВД уверяли, что такое радикальное повышение штрафов сократит количество ДТП и сохранит жизни большему числу украинцев. А как вышло на практике?

Конечно, говорить о показательной динамике пока преждевременно, ведь новые штрафы действуют всего лишь два месяца. Однако исходя из данных той статистики, которая есть на сегодняшний день, количество нарушений практически не изменилось. Например, за весь март, было зарегистрировано 12 992 ДТП, а в течение апреля, когда новые штрафы уже вовсю работали, 12 862 ДТП. То есть законодательный «кнут» за месяц снизил количество ДТП всего на 130 случаев. Но ведь и это хорошо, правда? Да, эффект незначительный, но все же лучше, чем ничего? Ведь если жесткие наказания нарушителей сохранят хотя бы одну человеческую жизнь, то они того стоят.

Но не все так однозначно. Если внимательно проанализировать статистику, то можно увидеть, что эффект от новых штрафов оказался даже обратным. Например, среди главных причин ДТП копы называют управление транспортным средством в состоянии опьянения. Почти полторы тысячи ДТП в Украине с начала года произошло именно по этой причине. В марте, когда новые штрафы действовали всего две недели, «пьяных» ДТП было зафиксировано 336. В теории, в апреле таких ДТП должно быть меньше. Но нет. Их было даже больше – 393! Как же так?

«На самом деле и не могло ничего измениться, — комментирует «Апострофу» адвокат по ДТП Вадим Володарский. – Повышение штрафов не влечет уменьшения количества пьяных за рулем. По большому счету, человек садится пьяным за руль по двум причинам: либо он в таком состоянии, что просто не соображает, что делает, либо рассчитывает на то, что его не поймают. Соответственно, ни в первом ни во втором случае он вообще не думает, какой там размер штрафа за управление авто в состоянии опьянения».

Более того, драконовские штрафы и лишение прав водителей в качестве санкций, по словам экспертов, может сыграть злую шутку.

«Россия этот путь прошла на несколько лет раньше, чем мы. Какая бы ни была военно-политическая ситуация, дорожные проблемы у них и у нас примерно одинаковые. Сначала там тоже вводили обязательное лишение прав за управление авто в состоянии опьянения. Но это привело не к уменьшению количества пьяных за рулем, а к тому, что те, кого лишили прав, массово продолжают ездить за рулем — и сделать с этим ничего нельзя. А ездят они так, что терять им уже нечего. У нас такой проблемы еще так массово нет, но это будет», — отмечает Володарский.

Но есть в полицейской статистике один весьма интересный нюанс: общее количество ДТП с начала года выросло, а вот количество погибших и травмированных в этих ДТП упало на 17% и 14% соответственно.

«Чудес не бывает. Ну не может на фоне роста аварийности уменьшаться количество жертв», — говорит «Апострофу» автоюрист Владимир Караваев.

Так в чем же «чудо»? Если отвлечься от статистики Нацполиции и посмотреть на цифры Госстата о причинах смертности украинцев, то все становится более-менее понятно. Например, по данным Госстата в прошлом, 2020 году транспортные несчастные случаи стали причиной смерти 3 967 украинцев. А патрульная полиция за 2020 год насчитала 3541 погибшего в ДТП. Как видим, полиция зафиксировала на 426 смертей меньше, чем Госстат.

По словам автоэксперта Александра Швеца, с наступлением тепла статистика смертности и травматизма прогнозируемо будет расти.

«Сейчас, с наступлением лета стоит ожидать увеличения смертности и тяжелого травматизма на дорогах. Увеличиваются скорости, соответственно, и риск получить травму будет больше. Это сезонный фактор. Зимой фактов самих ДТП всегда больше, но травматизма меньше», — пояснил «Апострофу» Швец.

В таком случае, если ужесточение санкций – малоэффективный инструмент в борьбе с аварийностью на дорогах, что же необходимо предпринять?

Системный подход

Чтобы разобраться в этом вопросе, посмотрим на наиболее частые причины ДТП.

Нарушение правил маневрирования. Эта причина на первом месте в полицейском антирейтинге. Именно из-за нарушений правил маневрирования было совершено 23 тысячи ДТП (почти половина от общего количества ДТП с начала года). И одними только штрафами статистику здесь не исправить.

«Нужно разбираться с организацией движения. Другие меры не дадут существенного эффекта. По водителям уже закрутили гайки насколько только возможно», — отмечает Володарский.

«В первую очередь, необходимо совершенствовать дорожную инфраструктуру и схему организации дорожного движения, — добавляет Александр Швец. – У нас очень много таких мест на дорогах, где водители просто вынуждены нарушать ПДД. Водителю для начала необходимо создать условия для безопасного управления транспортными средствами, а потом тем, кто нагло нарушает, нужно создать условия для их привлечения к ответственности с неотвратимостью наказания».

Превышение безопасной скорости. Кстати, о неотвратимости наказания. Для этих целей еще в прошлом году копы установили на дорогах столицы камеры фиксации скоростного режима. С камерой не договоришься и не откупишься. А ведь именно превышение безопасной скорости находится на втором месте антирейтинга аварийности (13,7 тысяч ДТП с начала года). Но вот проблема: в Киеве действует всего 20 камер фиксации.

«А их должно быть 2,5 тысячи. Тогда водители будут знать, что необходимо не на отдельном участке дороги ехать 50 километров, а по всему городу», — отмечает Швец.

Правда, в планах МВД до конца 2024 года установить в Украине 1,5 тысячи камер фиксации нарушений ПДД. До конца этого года появится еще 400 камер.

Пьянство. Что же касается пьянства за рулем (1421 ДТП с начала года), то методы борьбы с этой проблемой должны включать в себя не только жесткие штрафы.

«Здесь мало что может помочь, кроме изменения отношения к употреблению алкоголя в обществе», — резюмировал Вадим Володарский.

Как изменить это отношение? В разных странах мира практикуют различные подходы. Например, в мировой столице вечеринок – Монако (а где вечеринки, там и алкоголь), проблемой нетрезвого вождения занимается общественная организация «Be Safe», среди учредителей которой члены монаршей семьи, а в Японии наказывают даже пассажиров, севших за руль с пьяным водителем. В некоторых странах Азии к нетрезвому водителю могут быть применены даже такие экзотические меры как физическое (телесное) наказание, например, удары палкой.

Однако и в Украине над наказаниями для нетрезвых водителей законодатель поработал особо тщательно. Кроме жестких штрафов была введена и уголовная ответственность. Но, в соответствии со статьей 286-1 Уголовного кодекса, лишение свободы предусмотрено лишь в том случае, если по вине пьяного водителя либо был травмирован человек (от 3 до 8 лет в зависимости от степени тяжести травмы потерпевшего), либо погиб (от 5 до 12 лет тюрьмы).

В патрульной полиции пояснили «Апострофу», что говорить о первых тюремных заключениях за пьяное вождение еще преждевременно.

«Времени на рассмотрение таких дел дается достаточно много – год, поэтому говорить пока рано о сроках», — отметили в полиции.

Автор: Артур Гор; АПОСТРОФ