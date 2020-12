Рахуючи померлих: різні країни мають різну методологію підрахунку жертв коронавірусу

США та Росія мають найбільшу кількість загальних випадків захворювань на коронавірус у світі. Станом на 21 травня США мають також найвищу смертність від коронавірусу. Росія, однак, перебуває на 18-му місці за кількістю фатальних випадків від вірусу і все більше експертів ставить під сумнів її статистику, вважаючи, що щось не так з методологією підрахунків. Чи США завищують кількість смертей від коронавірусу? Чи Росія, навпаки, применшує?

Більшість країн намагаються слідувати вказівкам Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) щодо класифікації пацієнтів, які померли від коронавірусу. А вони вказують, зокрема, на те, що «смерть від COVID-19, яку не можна списати на інші захворювання (наприклад, рак), має рахуватися, незалежно від існуючих раніше умов, які підозрюють у започатковуванні важкого перебігу COVID-19».

Іншими словами, якщо в людини хворе серце, а потім заражається коронавірусом і врешті помирає, це має рахуватися як смерть від COVID-19. Те саме стосується діабету чи інших хвороб.

«Коли ви вивчаєте пандемію, ви повинні рахувати по максимуму, а вже потім ви можете класифікувати випадки пізніше», – каже Стевен Ван Гухт, вірусолог з Бельгії.

Фахівці кажуть, що є низка пояснень, чому смертність від коронавірусу різниться – частково це пояснюється давніми практиками і традиціями в різних країнах, а частково – політичними мотивами.

Згідно з американським Університетом Джонса Гопкінса, дані якого щодо коронавірусу вважають найавторитетнішими, різниця в смертності може пояснюватись, скажімо, рівнем тестування – чим більше тестів, тим більше ідентифікують людей з поміркованим ступенем хвороби – і це знижує пропорцію смертей до загальної кількості хворих.

Так само, чим старшим і хворобливішим є населення, тим більший рівень смертності. Відіграє роль і рівень сфери охорони здоров’я в тій чи іншій країні. А також кількість та якість шпиталів та рівень кваліфікації лікарів – це теж впливає на рівень видужання пацієнтів.

Назвіть його COVID-19

В Росії наростає відчуття, що смерті багатьох людей, які були заражені коронавірусом, списують на інші захворювання.

Олена Маліннікова, заввідділом інфекційних захворювань Міністерства охорони здоров’я Росії, доводила четвертого травня, що низька смертність пояснюється низьким рівнем тестування і швидким виявленням захворюваності.

Росію хвалять за широку загальнонаціональну програму тестування – було проведено вже 7,5 мільйонів тестів. Але офіційні російські дані привернули більшу увагу раніше цього місяця, коли газети, включно з Moscow Times, The New York Times, а також The Financial Times, перевірили попередні дані щодо смертності в Москві за квітень і виявили, що вони були значно вищими за середні. Це наштовхнулось на критику з боку МЗС Росії.

Представник Росії в ВООЗ також відкинув сумніви щодо російської статистики. Московський професор Михайло Тамм сказав російській редакції Радіо Свобода, що була подвійна невідповідність щодо підрахунку смертей в деяких російських регіонах, коли місцева влада підраховує, а потім звітує про статистику перед Москвою.

В тій же Москві, помітив Тамм, міський департамент охорони здоров’я повідомив, що понад 60 відсотків пацієнтів, заражених коронавірусом, не були включені в статистику щодо смертності. Коронавірус розглядали лише як «каталізатор» для розвитку інших недуг».

Чи це є свідомим політичним рішенням, щоб, можливо, применшити враження, що Росія страждає від коронавірусу непропорційно – це питання відкрите.

«Ми можемо сказати, що є кілька факторів» в тому, що в Росії незвично низький рівень смертності від коронавірусу, каже Тамм, «але лише один з них, про який відкрито написала московська влада, дозволяє нам припустити, наскільки великим є недорахунок».

Рівень смертності. Підрахунок смертей

Серед інших країн, в яких є сумніви щодо кількості померлих від коронавірусу, є Іран, який на початку квітня був серед тих, де було найбільше випадків заражень. Минулого місяця Іран припинив оприлюднювати дані з провінцій, хоча влада визнавала «наростаючий тренд або початок піку» у восьми регіонах.

Станом на 21 травня Іран повідомив про 7 183 смерті, згідно з даними Університету Джонса Гопкінса, який покладається на дані, що їх оприлюднюють уряди.

На іншому фланзі – такі країни, як Бельгія, яка є лише сьомою за кількістю смертей (9 108), але натомість має найвищу у світі пропорцію смертності від коронавірусу – 79,5 на 100 000 людей.

Для порівняння, у США цей показник становить лише третину бельгійського – 27,61. В Росії – 1,88 на 100 000 людей.

Речник бельгійського уряду Ів Ван Латем раніше цього місяця намагався розвіяти твердження, що його країна особливо вражена коронавірусом. Причиною великих показників є те, що до жертв враховують всі вищі, ніж зазвичай, випадки смертей у Бельгії на час пандемії коронавірусу.

«Наш підрахунок є найбільш науково правильним і чесним», – сказав Ван Латем. Бельгійський вірусолог Ван Гухт сказав, що через те, що коронавірус, який спричиняє COVID-19, є дуже новим, коли тільки виник, багато країн не знали, як на нього відповісти і як вести класифікацію та підрахунок смертності. Це змінилося, бо з’явилось більше інформації та даних.

«Це трохи дивно, що країни турбуються про свій імідж, бо вірус не є чиєюсь помилкою, це сила природи, і ви намагаєтесь з ним впоратись. Це сильно перетворилось на змагання між країнами щодо їхнього іміджу», – каже Ван Гухт Радіо Свобода.

«Це трохи й політичне питання, бо ми як науковці в галузі охорони здоров’я не переймаємось занадто, як виглядає країна – краще чи гірше щодо інших, – каже він. – Ми хочемо якнайповніших даних і якнайшвидше».

Політичний вірус?

Ну, і є країни, статистика яких просто неймовірна. Туркменистан до цього часу не повідомив про жодне захворювання на коронавірус, незважаючи на те, що його сусіди вражені цим вірусом.

Сама ВООЗ зазнала гострої критики з боку президента США Дональда Трампа та інших урядів. Ця критика зосереджена на контактах ВООЗ з Китаєм, де з’явився коронавірус в листопаді та грудні.

ВООЗ закидають, що вона покриває авторитарні режими.

Місцеві представники ВООЗ також піддавались критиці – наприклад, в Таджикистані, де влада тижнями заперечувала наявність хворих на коронавірус, а представник ВООЗ з цим погоджувався.

30 квітня, проте, таджицька влада оголосила про перші випадки захворювань, а станом на 19 травня було вже майже 2 000 випадків та 41 смерть.

Джеймз Олдворт, речник ВООЗ в Женеві, сказав Радіо Свобода, що відмінність в даних в різних країнах частково пояснюється відмінностями в методиці оприлюднення даних і тестувальних стратегій в різних державах.

«Тому не дивно, що дані різко відрізняються від регіону до регіону, оскільки місцевий контекст відіграє роль у поширенні та масштабах заражень», – пояснив він в електронному листі.

«Багатьом країнам насправді важко зафіксувати смерті, які сталися через COVID-19», – каже він.

Олдворт не відповів на запитання, чи ВООЗ в деяких випадках політично покривала авторитарні уряди, які переймались негативним висвітленням ЗМІ теми коронавірусу.

Автор: Майк Екел; Радіо Свобода

