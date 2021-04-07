Хто такий український суддя-втікач Микола Чаус і чому його викрадення сколихнуло Молдову

Українського суддю Миколу Чауса, якого на батьківщині неодноразово звинувачували в серйозних злочинах, викрали в Молдові, де він переховувався від української влади останні чотири роки. Викрадення стало справжнім політичним скандалом та породило безліч версій, зазначає Бі-Бі-Сі.

У суботу 3 квітня 54-річного Миколу Чауса викрали троє невідомих посеред дня на вулиці Кишинева. Відео викрадення у дуже поганій якості опублікували молдовські ЗМІ — начебто когось силоміць садять у білий вантажний мікроавтобус.

Інформацію про викрадення підтвердили молдовські правоохоронні органи, повідомивши, що Чауса вивезли з Молдови через кордон з Україною. Ситуацію прокоментувала навіть президентка країни Мая Санду.

Представники української влади офіційно заявляють, що про викрадення нічого не знають, зате молдовські телеграм-канали та ЗМІ змагаються в теоріях змови щодо того — хто стоїть на викраденням і кому це може бути вигідно.

Хто такий Микола Чаус

Біографія Миколи Чауса — гідна екранізації. В Україні він став фігурантом безлічі скандалів, гучних звинувачень та кількох кримінальних проваджень.

Зокрема, на посаді судді Дніпровського райсуду Києва Чаус ухвалював рішення щодо активістів Автомайдану, забираючи права у людей, які брали участь в акціях протесту проти влади Віктора Януковича.

ФОТО,UKROP / Чаус розглядав багато резонансних і скандальних справ

Одне з найскандальніших рішень стосувалося пенсіонера Костянтина Вельтищева — суддя визнав його винним та позбавив права керування авто на шість місяців, попри те, що свідки та камери стеження в гаражному кооперативі показали, що під час акції весь той день автівка Вельтищева простояла в гаражі.

Суддю намагалися притягнути до відповідальності, але зробити це так і не вдалося. Попри те, що спеціальна комісія дійшла висновку, що Чаус порушив присягу і має бути звільнений, у лютому 2016 року Вища рада правосуддя відмовилася звільнити суддю.

Його також не люстрували, хоча він підпадав під закон про люстрацію.

В серпні 2016 року Чаус знову потрапив в поле зору правоохоронців — його звинуватили у вимаганні та отриманні хабаря у 150 тис. доларів. Співробітники Національного антикорупційного бюро знайшли гроші на городі судді, закопані в банках.

ФОТО,НАБУ

У вересні Верховна Рада дозволила арешт судді, але він уже зник. У листопаді його оголосили в міжнародний розшук, а згодом стало відомо, що Чаус незаконно перетнув кордон з Молдовою, здався місцевим правоохоронцям та просить політичного притулку.

З посади судді його таки звільнили лише за рік — у листопаді 2017-го — за прогули на роботі.

Влада Молдови тим часом у політичному притулку Чаусу відмовила, але екстрадиція, якої вимагала українська влада, в тому числі президент Володимир Зеленський, досі не відбулася.

Викрадення: всі версії та міжнародний скандал

Правоохоронці прибули на місце викрадення буквально за годину, запевнило у понеділок 5 квітня Міністерство внутрішніх справ Молдови, а розслідування взяв під контроль особисто міністр Павел Войку.

По гарячих слідах затримали одного підозрюваного, встановили транспортні засоби, які використовували для викрадення, та особи деяких ймовірних зловмисників.

«На цьому етапі є достатньо доказів того, що цей злочин скоїли іноземні громадяни, які перетнули кордон з Україною, є навіть докази та документи українською мовою, але це не обов’язково означає, що вони є громадянами України», — заявив Войку під час брифінгу 5 квітня.

Окрему заяву у понеділок оприлюднила і президентка Молдови Мая Санду у своєму Facebook, закликавши МВС та Службу інформації і безпеки Молдови «вжити негайних дій».

ФОТО,ОФІС ПРЕЗИДЕНТА / Президентка Молдови Мая Санду нещодавно приїздила до України

«Неприпустимо, щоб у Молдові зникали люди, незалежно від того, чи є вони громадянами країни, незалежно від того, чи доведена їхня провина у вчиненні злочину», — йдеться в заяві.

Українська влада натомість запевняє, що нічого про викрадення не знає.

В Службі безпеки України BBC News Україна повідомили, що «не коментують події, які сталися на території інших держав». І додали, що вони справ проти Чауса не розслідують.

У НАБУ, яке розслідує корупційну справу, заявили, що досі не отримували жодних офіційних повідомлень від влади Молдови, а у Держприкордонслужбі коментар з приводу можливого перетину кордону Чаусом не дали, посилаючись на таємницю персональних даних.

Немає розуміння також, чи справді Чауса вивезли в Україну. Анонімний телеграм-канал «Молдовський перець» оприлюднив фото чоловіка, дуже схожого на Чауса з підбитим оком та забинтованою правою рукою.

Фото начебто надіслав підписник каналу, який повідомив, що Чаус «живий та здоровий». Начебто екссуддя зараз перебуває «в одному з міст Європи», куди його вивезли через Румунію, та «на камеру здає всіх, хто його утримував, прикривав та нелегально вивозив в 2016 році».

Адвокат Чауса Юліан Балан в бесіді з місцевим медіа NewsMaker визнав, що чоловік на фото дуже схожий на Чауса, але неперевірену інформацію коментувати відмовився.

Анонімні телеграм-канали у Молдові розповсюджують різноманітні версії та суперечливі дані

Інший телеграм-канал повідомив, що Чауса вивезли в Україну в багажнику автомобіля Toyota RAV 4, зареєстрованого на українське посольство в Молдові. Оскільки авто було на дипломатичних номерах, його не перевіряли.

У вівторок Павел Войку в розмові з прем’єр-міністром Ауреліу Чокоєм підтвердив, що авто на дипломатичних номерах прикордонники перевіряти не мають права. Втім Войку не став коментувати, наскільки ця версія правдива, лише підкреслив, що сподівається на співпрацю з правоохоронними органами України.

Версій, хто стоїть за викраденням, теж чимало. Автори одного з телеграм-каналів вважають, що до нього причетні угрупування з невизнаної республіки Придністров’я.

За іншою версією — викрадення вигідне нинішній українській владі через можливі зв’язки Чауса та Петра Порошенка.

Зокрема, 29 березня RISE Moldova, використовуючи матеріали українського ресурсу «Слідство.Інфо», опублікувало розслідування, відповідно до якого вивезення Чауса з України в Молдову було цілою спецоперацією, до якої могли мати відношення експрезидент України та молдовський олігарх Володимир Плахотнюк.

Начебто люди, близькі до Плахотнюка, вивезли Чауса з України чартерним літаком по паспорту громадянина Молдови, схожого на суддю.

Таким чином, мовляв, українська влада ховала від слідства Чауса, якого неодноразово звинувачували в тому, що він допомагав владі розправлятися з неугодними політиками. Зокрема, саме Чаус розглядав справу Геннадія Корбана.

Усі фігуранти розслідування ці закиди журналістів заперечують. А прихильники Петра Порошенка вже заявили, що мета викрадення — «дискредитація розслідування вагнерівців, а саме ключового свідка — Василя Бурби». Який тоді керував розвідкою Міноборони.

Джерело: Бі-Бі-Сі