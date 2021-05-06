Как российские оккупанты относятся к бывшим украинским военным, изменивших присяге. «Для вас жилья в Крыму нет»

Сначала назвали предательницей – теперь хотят забрать жилье. Оккупационная администрация Севастополя и Минобороны России судятся с жительницей города за квартиру. Ключ от этого жилья в 2007 году ей лично вручил президент Украины Виктор Ющенко. Женщина была украинской военнослужащей. 2014 году она изменила присяге и перешла на службу России. Новое руководство части называло таких людей предателями.

Вскоре женщина покалечилась, уволилась со службы и стала оформлять квартиру в собственность. Что из этого получилось – читайте в материале Крым.Реалии.

«Это был очень радостный день. Это президент Ющенко вручает мне ордер на квартиру», – жительница Севастополя Татьяна Шевчук показывает фотографию из личного архива.

В 2007 году, после одиннадцати лет службы в Военно-морских силах Украины, старший матрос и мать троих детей получила отдельное служебное жилье.

«Я получила квартиру от Министерства обороны Украины. На тот момент я жила в общежитии, в 16 квадратных метрах с тремя детьми», – рассказывает Татьяна. Женщина работала поваром, затем бухгалтером, позже связистом. Во время так называемой «крымской весны» она решила остаться в Севастополе, где живет с детства. Татьяна нарушила присягу и перешла на службу России.

«После присоединения к России я продолжила служить в вооруженных силах России. Наша часть перешла в подчинение «Бельбеку» (военный аэродром – КР), Летной авиации. Все руководство пришло из Ростова (Ростовская область России – КР). Мы считались интегрированными. Про нас все время говорили: «Интегрированные, предатели родины», – вспоминает женщина.

В конце 2014 года Татьяна упала: травмировала спинной и головной мозг, получила перелом основания черепа и шейных позвонков. Травмы привели к инвалидности – женщина с трудом передвигается.

«Несмотря на то, что у меня в медицинской книжке было написано «Старший матрос не может выполнять служебные обязанности», – начмед части сказал: «Меня это вообще не интересует, надевайте форму и выходите на построение». Мне стало на службе плохо, вызвали скорую помощь, а на следующий день меня уже забрали с инсультом в госпиталь», – говорит Татьяна о событиях 2015 года.

По словам женщины, в российских вооруженных силах ей отказывали в оформлении инвалидности, настаивали, чтобы она либо выполняла обязанности, либо писала рапорт на увольнение.

«Я пришла к командованию части и сказала, что мне нужно оформить группу инвалидности. «Пишите рапорт на увольнение, и мы вам дадим документы на оформление группы, иначе вы оформите инвалидность за год до освобождения», – добавляет она.

Россия обещала военным, перешедшим на ее сторону, учесть годы службы в украинской армии. У Татьяны их было более 17-ти и еще полтора года в российских вооруженных силах. После освобождения она имела право получить жилье или денежный сертификат. Ничего из этого ей не дали. Татьяна и ее дети остались в служебной трехкомнатной квартире, ордер на которую ей вручал президент Ющенко.

В 2014 году подконтрольные Кремлю власти Севастополя «национализировали» все государственное украинское имущество, в том числе и квартиру Татьяны.

«В 2017-м я получила документы, квартира является собственностью города. Через суд я оформила договор социального найма, поскольку на тот момент Министерство обороны (России – КР) жильем меня не обеспечило», – объясняет бывшая украинская военная.

Далее оформить жилье в собственность не получилось.

«В января 2019 года власти Севастополя передала весь (многоквартирный – КР) дом в собственность Минобороны России», – говорит Шевчук. Женщина судится с властями Севастополя и российским Минобороны, требует признать, что квартиру, где она проживает, незаконно перевели в служебное жилье. Российские военные считают эту квартиру ведомственной.

«Они требуют освободить жилье, говорят, что для меня и моей семьи ни в Севастополе, ни в Крыму жилья нет», – рассказывает Татьяна.

Журналисты издания обратились с запросами к оккупантам в Минобороны России – Департамент военного имущества и Крымское территориальное управление имущественных отношений. Спросили, почему Татьяна Шевчук не может оформить в собственность квартиру, в которой проживает более 13 лет, и почему жилье задним числом признали ведомственным. На момент выхода материала ответов не последовало.

Минобороны России предлагало женщине с инвалидностью квартиру меньшей площади, на четвертом этаже и в противоположном конце города. Она отказалась.

«Во время перехода (на службу России – КР) говорили: «Не переживайте, вы не будете ни в чем ущемлены. Вас никто не будет выселять из жилья». Но получается, что мы как люди третьего сорта», – заключает Шевчук.

Власти Севастополя и российское Минобороны пытаются доказать в суде, что Татьяна не имеет права арендовать квартиру, в которой проживает. Если у них получится – семью выселят.

Комментируя «национализацию» государственного имущества на оккупированном полуострове, в прокуратуре АР Крым и города Севастополя отметили, что ведется расследование.

«По материалам этого уголовного производства в Офис прокурора международного уголовного суда направлены информационные сообщения о нарушении правил и обычаев войны, а именно о присвоении имущества», – сказал начальник отдела крымской прокуратуры на материковой Украины Егор Ребров.

По международному праву владельцем квартиры, где проживает Татьяна Шевчук, являются военно-морские силы Украины.

Автор: ; Крым.Реалии