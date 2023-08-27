Як влаштовані корупційні схеми в сервісних центрах МВС: “Начальник має бути в курсі”

До великої війни чиновники намагалися перетворити державний апарат на сервіс, який допомагає одним швидко отримувати послуги, а іншим – чесно працювати. Після 24 лютого 2022 року держава була змушена зосередитися на захисті територіальної цілісності, а від усього іншого їй довелось відмовитися.

Коли стало зрозуміло, що Україна вистоїть, сервісні функції почали повертатися. 14 березня 2022 року нині покійний міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що його відомство відновлює надання адміністративних послуг. Громадяни знову могли отримувати закордонні паспорти та посвідчення водія. Повернулася й корупція, пише “Економічна правда“. Особи, які не встигли скласти іспити на водійські права, почали отримувати пропозиції про можливість зробити це “з гарантією”.

Як влаштовані дві найпопулярніші корупційні схеми в сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ (МВС), скільки на них заробляють та чи можливо їх викорінити?

“Бігунки”

Якщо людина хоче купити або продати автомобіль, то буде змушена проходити перереєстрацію прав володіння на транспортний засіб.

Процедура виглядає так: покупець та продавець отримують електронні талони на зручний для них час в будь-якому сервісному центрі МВС. Перший талон – на огляд автомобіля державним експертом, другий – на оформлення документів.

Експерт перевіряє, чи збігається ідентифікаційний номер (VIN-код) ключових деталей машини (вибитий на лівій передній стійці кузова і в нижньому лівому куті під лобовим склом) з указаним у документах. Таким чином з’ясовують, чи авто не розшукується. Огляд триває 10-15 хв, ще пів години – переоформлення документів.

Однак часто процес затягується. Причини бувають різні: запізнення експерта, непередбачувана перерва, відсутність талонів, повітряні тривоги (тоді центри не працюють). Якщо люди не хочуть чекати, їм можуть допомогти “бігунки”.

“Знаючи, коли оновлюється електронна черга, ці хлопці отримують талони наперед (обмежень на одну особу немає – ЕП), а потім продають іншим місце в черзі”, – пояснює ЕП колишній працівник регіонального сервісного центру МВС.

“Бігунки” за винагороду також підкажуть, на якій стадії перебуває розгляд заяви людини та до кого слід звернутися, аби пришвидшити процес.

“Ці люди перебувають у змові з працівниками сервісного центру. Якась частина експертів, які беруть участь у переоформленні автомобілів, працює на них, тому черги на весь день для простих громадян – звичайна справа.

“Бігунки” – це приватні особи, частина з яких – колишні працівники системи МВС. Вони знають, як усе влаштовано, і мають особисті знайомства в сервісних центрах”, – розповідає столичний перепродувач машин, який часто проходить процедуру переоформлення автомобілів і стикається з “бігунками”.

За словами опитаних ЕП перепродувачів авто, вартість послуг “бігунків” становить 1 тис грн, яка включає доплату зацікавленим працівникам сервісних центрів.

“Бігунки” працюють не лише з переоформленням автівок. Наприклад, для запису на складання іспиту з практики водіння в сервісному центрі теж потрібно отримати талон. Однак система генерує обмежену кількість талонів. Так, один з районних центрів Київщини на тиждень генерує лише 20 талонів на категорію “C” (вантажівки).

Значну їх частину забирають “бігунки”, які за просять за послугу до 1 тис грн.

Права за гроші

Щоб придбати права водія, навіть не знаючи правил, існують два шляхи.

Перший варіант – через інтернет. Результати пошуку будуть насичені фразами “без ризиків – легально та швидко” або “отримай права без проблем”.

Другий варіант – через “сарафанне радіо”. “Знайомий дав контакт автошколи, де він робив собі права. Там треба сказати пароль: “Від сусіда Миколи з вулиці Шевченка”, – розповідає недавній покупець прав через одну із столичних автошкіл.

Іноді навчальні заклади самі пропонують допомогу. Через п’ять тижнів після початку навчання в такій автошколі учень складає іспит на знання теорії в сервісному центрі. Пройти цю стадію без проблем, з корупційною складовою, можна за такою схемою.

У визначений час у кабінет, де відбувається екзамен, заходять учні, які оплатили послугу. “Щоб не було якогось героя-антикорупціонера, який сам складає і може наробити проблем”, – розповідає ЕП колишній працівник сервісного центру МВС.

Зазвичай це невеликі групи – один-три учні. Вони за чергою зачитують екзаменатору питання і той називає правильні відповіді. Це мала б фіксувати відеокамера, але вона має сліпі зони, які дають екзаменатору широкі можливості для креативу.

Після складання іспиту з теорії учень допускається до практичної частини навчання в автошколі. Далі відбувається іспит з водіння в сервісному центрі МВС. Навіть досвідчений водій може не скласти його з першого разу.

“Мене попросили зупинитися в дозволеному місці в приватному секторі. Я розгубився і став на узбіччі, а так робити не можна. На цьому вони і ловлять. Три помилки – і на перескладання”, – розповідає Олег, який двічі намагався скласти іспит чесно.

Практичний екзамен теж записується на відео. Пристрій – це дзеркало заднього вигляду, яке має дві камери: одна направлена вперед для фіксації дорожньої обстановки, друга – з широким оглядом – у салон, щоб фіксувати рухи і погляд учня.

Однак вона теж має сліпі зони. Камера не побачить, як інструктор “підрулює” знизу керма чи натискає на резервні для навчальної машини педалі.

“Дві невдалі спроби робилися на авто з механічною коробкою. Після того, як заплатив 10 тисяч гривень через автошколу, на третю спробу мене посадили в електромобіль. До увімкнення камери мені сказали їхати з швидкістю 20 кілометрів за годину, щоб вкластися в час. Весь маршрут підказували, що і як робити”, – розповідає Олег.

Чому доводиться платити? Невдале складання іспиту означає повторне недешеве навчання. До того ж після його завершення все одно доведеться складати практику.

Як діляться корупційні гроші? На це питання експрацівники сервісних центрів не відповіли, лише підкреслили, що начальник сервісного центру “має бути в курсі”.

За словами виконавчого директора громадської спілки “Реанімаційний пакет реформ” Михайла Серебрякова, щоб викорінити торгівлю правами, до законодавства треба внести близько ста змін, але акцент слід зробити на зміні правил проведення іспитів.

Необхідно забезпечити, щоб під час практичного іспиту камера “бачила” нижню частину керма, рухи рук та ніг тих, хто сидить на передньому сидінні, говорить він. Експерт також пропонує дати автошколам право моніторити відеозаписи практичних іспитів учнів будь-якої автошколи з подальшим оскарженням результатів.

“Коли всі бачать усе, це сигнал для кожного, що просто заплатити більше не вийде – відеозапис може побачити хтось, хто не в схемі. Прецеденти з позбавленням прав сина депутата чи дочки судді, які водійських прав не заслужили, стануть першим кроком до дня, коли права видаватимуть без хабарів”, – резюмує Серебряков.

Оцінити масштаби описаних корупційних схем неможливо, можна навести лише кілька цифр. За даними МВС, у 2022 році було 950 тис переоформлень прав власності на легкові авто і понад 340 тис осіб отримали водійські права категорії “В”.

За оцінками активіста Святослава Літинського, самостійно іспит складають до 8% учнів, решта оплачують корупційну ренту. ЕП направила до МВС запит щодо озвучених схем і шляхів боротьби з ними, однак за місяць не отримала відповіді.

На початку травня глава МВС Ігор Клименко анонсував масштабні зміни у цій сфері. Якщо все буде так, як він сказав, то можна з обережним оптимізмом говорити про суттєве зменшення корупції під час отримання водійського посвідчення.

По-перше, класи, де будуть складатися теоретичні іспити, до кінця 2023 року обладнають камерами, які унеможливлять існування сліпих зон.

По-друге, зміни торкнуться практичних іспитів.

“Плануємо обладнати близько 150 авто камерами на 360 градусів. Вони зможуть показувати весь салон, щоб бачити учня, інструктора, планшет, можливі порушення і підказки. Ці машини будуть обладнані трекерами, які будуть визначати маршрут руху. Також буде повний аудіозапис із салону автомобіля”, – зазначив Клименко.

За даними джерел ЕП, над цими змінами працювала ініціативна група у складі представників МВС та експертів. “Політична воля для змін є”, – кажуть останні.

Автор: МАКСИМ ТРОЯНСЬКИЙ

Джерело: Економічна правда