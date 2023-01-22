Беларуси может грозить повторение «Гляйвица»? История знаменитой провокации нацистской Германии

Из-за войны России против Украины наблюдатели и эксперты время от времени допускают повторение «Гляйвица». Например, на территории Беларуси – чтобы оправдать прямое вступление ее войск в боевые действия.

Издание «Салідарнасць» в рамках спецпроекта «Власть» рассказывает, как и почему провокация в небольшом городе вошла в историю.

Зачем нацистской Германии понадобилась провокация

К 1939 году немецкие власти уже несколько лет промывали мозги населению антипольской пропагандой. Фашисты во главе с Гитлером кивали на «историческую несправедливость»: после Первой мировой часть немецких земель передали независимой Польше, кроме того Германия лишилась сухопутного коридора в Восточную Пруссию.

К 1939 году нацисты аннексировали Австрию, присоединили Судетскую область, оккупировали Чехословакию. Нападение на Польшу было вопросом времени. Для оправдания своих действий в Берлине решили организовать инсценировки атак поляков на немецкую территорию.

Но не только для этого. Великобритания и Франция ясно дали понять, что вступят в войну против Германии в случае ее нападения на Польшу. Гитлер надеялся, что инсценировки заставят союзников отказаться от своих намерений: ведь получится, что поляки первыми проявили военную агрессию.

Началась подготовка к ряду провокаций, самой известной из которых суждено было стать нападению на радиостанцию в небольшом городке Гляйвиц у немецко-польской границы.

Операция «Консервы»

В первой половине августа 1939 года заместитель руководителя СС Рейнхард Гейдрих приказал своему давнему подчиненному, офицеру нацистской разведки Альфреду Науйоксу инсценировать атаку на радиостанцию со стороны поляков и зачитать из нее воззвание к боевым действиям против немцев.

Науйокс получил в свое распоряжение несколько человек, с которыми поселился в гостинице в Гляйвице и стал ожидать сигнала к атаке.

Тем временем начальник Гестапо Генрих Мюллер подготовил для операции заключенных концлагерей: было решено накачать их наркотиками и убить в бессознательном состоянии во время захвата радиостанции – для имитации вооруженного столкновения.

Мюллер назвал этих узников «консервами», поэтому операция получила неофициальное название «Консервы».

Первая попытка ряда провокаций была запланирована на 26 августа 1939 года, но она было отменена из-за утечки информации: Великобритания объявила о намерениях нацистов.

Вторая попытка была назначена на 31 августа. В этот день в гостиничном номере Науйокса раздался телефонный звонок, и он услышал кодовые слова для начала действий: «Бабушка умерла».

Группа нацистов, переодетых в польскую форму, прибыла на радиостанцию, заперла работников в подвале и обратилась к слушателям с пламенным воззванием на польском языке и на фоне выстрелов. После себя провокаторы оставили подготовленные Гестапо трупы.

На следующий день, 1 сентября 1939 года, немецкие войска пересекли границу с Польшей, а Гитлер и нацистские газеты заявили о многочисленных пограничных инцидентах (нападениях на железную дорогу, таможенный пост, станцию лесхоза и т.д.) и необходимости остановить Польшу.

17 сентября на встречу немцам выдвинулась Красная армия, «освободившая» Западную Беларусь.

Почему именно провокация в Гляйвице вошла в историю

Как было сказано выше, нацисты организовали ряд инсценировок нападений поляков. Но вошла в историю прежде всего атака на радиостанцию в Гляйвице. Почему? Дело в личности руководителя операции Альфреда Науйокса.

Его дальнейшая судьба сложилась следующим образом: офицер СС был признан одним из самых эффективных диверсантов Третьего рейха и в следующем 1940 году получил в свое распоряжение группу по изготовлению фальшивых банкнот британских фунтов. Таким образом нацисты пытались подорвать финансовую систему Великобритании.

Однако по слухам карьера Науйокса пошла вниз после того, как в его квартире нашли записи нетрезвых откровений его шефа Гейдриха, сделанных в «салоне Китти», элитном борделе, использовавшимся германскими спецслужбами.

Имевший авантюрный склад характера офицер еще поскитался по должностям, а в 1944-м дезертировал и сдался американским войскам.

В качестве свидетеля он выступил на Нюрнбергском процессе, подробно рассказав о подготовке провокации в Гляйвице. История закрепится в массовом сознании также благодаря его книге мемуаров «Человек, который начал войну».

В отличие от своих коллег Науйокс умрет своей смертью в 1966 году.

Нацисты задумывали провокацию в Гляйвице, чтобы захватить территорию Польши. Но после самой страшной войны в истории человечества немцы уступили полякам еще больше своих земель – в том числе и город, который сегодня носит название Гливице.

Сегодня тут проживает около 180 тысяч человек.

В городе имеются памятники Адаму Мицкевичу и Тадеушу Костюшко, но самый популярный туристический объект – та самая радиостанция, где работает музей, посвященный событиям 1939 года.

Кстати, в СМИ утверждают, что 118-метровая радиовышка является самым высоким деревянным сооружением в Европе.

Джерело: «Салідарнасць»