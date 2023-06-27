Луцька в’язниця: що відбувалося за мурами під час німецької окупації

Луцька в’язниця періоду Другої світової війни більш відома для широкого загалу розстрілом бранців 23 червня 1941 року. Подальше функціонування в’язниці у період німецької окупації 1941–1944 років дослідники предметно не розглядають.

Згідно з радянськими документами персонал залишив Луцьку в’язницю 25 червня о 23:30. Того ж дня було окупували і саме місто . Між передовим німецьким підрозділом і охоронцями тюрми відбулась перестрілка, у результаті якої декілька співробітників НКВС потрапило в полон, – згадує видання “Район”.

За свідченнями колишнього в’язня Лева Ліхтанського, зранку 26 червня бранців нагодували шматком білого хліба і солодкою кавою. Близько півдня німці почали відпускати в’язнів із тих місцевостей, які були звільнені від більшовиків . Однак близько 300 арештантів євреїв, яких не вивели на розстріл, німці залишили у в’язниці .

Як і в інших тюрмах західного регіону України де відбулись розстріли бранців перед відступом, у Луцьку новоприбула нацистська влада прагнула використати трагедію для втілення власної антигуманної політики.

Вбитий у луцькій в’язниці Степан Коханський з родиною. Фото із фондів Волинського краєзнавчого музею

Так, згідно з повідомленням начальника німецької Поліції безпеки і СД 27 червня 1941 року у Луцьк прибула зондеркоманда команда 4а. У згаданому документі йде мова про вжиті заходи щодо боротьби з мародерами та повідомлення про розстріл більшовиками 2800 в’язнів.

У вбивствах і порушеннях громадського порядку німці звинувачували єврейське населення міста. Маючи засоби до поширення пропаганди нацисти підготували привід для початку втілення політики Голокосту. Вже 30 червня 1941 року розстріляли 300 євреїв і 20 мародерів .

Розстріл євреїв

Прагнучи позбавити юдейську громаду міста чоловічої частини та аби уникнути можливого опору у майбутньому, нацисти продовжували страти. Вже 2 липня 1941 року видали оголошення про явку чоловіків єврейської національності віком від 16 до 60 років на територію Луцького замку з лопатами для чищення дренажних систем.