Разгром ЦУПКОМа. Как чекисты уничтожили антибольшевистское подполье в Украине

Сто лет назад, 15 июня 1921 г., на сторону большевиков перешел известный не только на Киевщине, но и на всю Украину повстанческий атаман, руководитель Северной группы повстанческих войск Юлиан Мордалевич.

Этот переход де-факто показал крах антибольшевистского подполья в Украине, пишет dsnews.ua.

Антибольшевистская карикатура из дела повстанческого атамана Андрея Левченко. Из материалов Отраслевого государственного архива СБУ

С конца ноября 1920 г. части армии УНР и правительственные учреждения УНР находились на территории Польши. Оставив Украину под натиском превосходящих войск большевистской России, сторонники УНР не собирались прекращать борьбы. Надежды на успешное ее продолжение добавляло масштабное антибольшевистское повстанческое движение, бушевавшее в Украине уже несколько лет и охватывающее десятки тысяч человек. Строя планы восстановления УНР, руководители УНР в Польше возлагались именно на повстанцев.

При поддержке «Двойки» — польской военной разведки, в феврале–марте 1921 г. в Тарнове создается Партизанский повстанческий штаб (ППШ) при Главной команде войск УНР. Его возглавил генерал-хорунжий Армии УНР Юрий Тютюнник. Перед ним ставилась задача сплотить все антибольшевистские силы и подготовить почву для всеукраинского восстания.

С первых дней в должности Тютюнник активно взялся за работу: разработку положения о ППШ и формирование аппарата штаба; переговоры с польским военным руководством о легализации и наработке механизмов дальнейшего сотрудничества; подготовку схемы организации повстанческого движения (территория Украины была разделена на 5 повстанческих групп и 22 повстанческих района) и переброску агентов в Украину.

Схема организации разведывательной сети Партизанского повстанческого штаба УНР на территории советской Украины. 1921 г. Из материалов ЦГАВО Украины

А уже 12 марта 1921 г. Симон Петлюра и Юрий Тютюнник выдают «Приказ №1 по повстанческим войскам УНР», в котором призывают население готовиться к всеобщему восстанию и избегать стихийных выступлений: «Готовимся к последнему решительному бою. Должны стать как один к нему. Организовано, сковав себя железной дисциплиной. Тому, кто не станет к борьбе против угнетателей вместе с нами, не должно быть места на Украинской Земле. Производится сейчас большая подготовительная работа по организации будущего восстания. Ни одного неорганизованного взрыва». Упомянутый приказ распространялся между военными в эмиграции и в Украине с пометкой «Передавайте из рук в руки, из дома в дом, из деревни в деревню».

Обращение Главного Атамана войск УНР Симона Петлюры «К населению Украины». Из материалов Отраслевого государственного архива СБУ

18 марта 1921г. в Риге советские и польские дипломаты, поставив свои подписи под окончательным вариантом Рижского мирного договора, разделили украинские земли. В Киеве в это время представители украинской интеллигенции на тайном собрании в Пролетарском саду (теперь — Крещатый парк) образовали Центральный украинский повстанческий комитет, или сокращенно ЦУПКОМ, — руководящий орган повстанческого движения в подсоветской Украине.

Возглавил комитет бывший член партии социалистов-революционеров, студент-медик Иван Чепилко. В «центральную пятерку» — руководящий орган — вошли представитель Министерства внутренних дел правительства УНР Федор Наконечный, инструктор по кооперации Киевского губернского союза Спиридон Махиня, работник Киевского телеграфа Иван Данчевский, студент Института народного образования Александр Грудницкий (Вернигора). Все они были активными участниками украинского движения времен революции, но не имели опыта конспиративной работы, что впоследствии сыграло роковую роль.

Титульная страница труда атамана Юлиана Мордалевича «Наши соревнования. Большевики и повстанцы». По материалам Научно-документальной выставки «Народная война 1917–1932 годы»

Для того чтобы ЦУПКОМ стал полноценным руководящим центром повстанческого движения в Украине, нужна была санкция Партизанского повстанческого штаба и поддержка Правительства УНР в изгнании. Для налаживания связи с зарубежными центрами в Тарнив отправляются Федор Наконечный, а впоследствии Иван Андрух.

Член Всеукраинского центрального повстанческого комитета сотник Иван Андрух. По материалам личного архива исследователя Андрея Ковалева

Там они встречаются с Симоном Петлюрой и Юрием Тютюнником, информируя их о создании комитета в Киеве. Те без особого энтузиазма встречают делегатов из Киева. Очевидно, опасаясь нарушения конспирации и раскрытия подполья, а также возможного параллелизма в работе. Однако в конце концов признают ЦУПКОМ представителем ППШ в Украине.

— Работайте с повстанческими отрядами. В определенный момент они должны занять пограничную полосу в Украине. Украинская армия начнет с нее наступление. Оружие и план переброски сил мы обеспечим, — обещал Юрий Тютюнник Федору Наконечному.

ЦУПКОМ устанавливает связь (фактически подчиняет) с Военной организацией сечевых стрельцов (далее — УВО) при Второй киевской школе красных старшин. Попутно отметим, что на рубеже 1920–1921 гг. в эмиграции и на западноукраинских землях старшины и воины армий УНР и ЗУНР создали подпольную Украинскую военную организацию (УВО). По заданию ее руководства для участия в организации антибольшевистского повстанческого движения в Надднепрянскую Украину отправляется ряд известных ее деятелей, в частности, сотники Иван Андрух и Осип Думин. Первый становится членом ЦУПКОМа, второй — главой УВО в советском военном заведении. Кроме того, ЦУПКОМ налаживает контакт с отрядами Юлиана Мордалевича и Илька Струка на Житомирщине и Киевщине, повстанцами Холодного Яра на Черкащине.

Атаман Юлиан Мордалевич, руководитель Северной группы повстанческих войск. Из архива исследователя Романа Коваля

На след ЦУПКОМа киевский ЧК наткнулся благодаря измене одного из его членов, уполномоченного по военным делам Александра Грудницкого (Вернигоры). В апреле 1921 г. он выехал из Киева в район Бородянки, где явился к командиру 225-го большевистского батальона и выдал место пребывания атамана Юлиана Мордалевича, а также рассказал о запланированной встрече Мордалевича с атаманом Федором Артеменко (Орликом). Для чекистов, которые уже несколько лет охотились за атаманами, эта информация была на вес золота. В докладе о разработке и ликвидации петлюровских организаций Киевской области, подготовленной для главы ВУЧК Василия Манцева, отмечалось:

«Командиру 225-го батальона, бывшем тогда в местечке Бородянка, явился гр. Грудницкий и донес, что на одном из хуторов вблизи Бородянки находится штаб Мордалевича и сам Мордалевич со своей охраной всего в количестве 25 (двадцати пяти) человек, причем сообщил и пароль «Сабля». На основании этого донесения комбатом 225-го был окружен хутор, где находился штаб Мордалевича. Произошла перестрелка. Сам Мордалевич со штабом бежал.

Произошло это по следующей причине: комбат, окружив хутор, обратил внимание как раз не на те простройки, в которых был Мордалевич. Таким образом Мордалевич со штабом остался у него на флангах, заметив, что его окружают, Мордалевич открыл стрельбу с фланга из имеющегося при нем пулемета. Произошло замешательство, которым Мордалевич воспользовался и, отстреливаясь, успел бежать.

Была захвачена только канцелярия Мордалевича, представлявшая из себя ряд воззваний, несколько приказов».

В ходе этой операции, которая проходила 20 апреля 1921 г., красноармейцам удалось арестовать священника Козловского — адъютанта Мордалевича, которого атаман направил на встречу с атаманом Орликом, ошибочно приняв отряд красноармейцев именно за союзников.

Антибольшевистская карикатура из дела повстанческого атамана Андрея Левченко. Из материалов Отраслевого государственного архива СБУ

Сексот киевского ЧК Грудницкий доносит на руководителей ЦУПКОМа Ивана Чепилко и других. Однако по указанным адресам чекистские оперативные группы никого не обнаружили. О запланированных арестах подпольщиков сообщил сам предатель, опасаясь, что и он будет разоблачен. Члены ЦУПКОМа спешно выехали из Киева и спаслись от захвата. Впрочем, по городу прокатилась первая волна арестов людей, заподозренных в причастности к подполью. В том числе была задержана жена Ивана Чепилко.

В течение мая–июня агенты киевского ЧК «Шукайвода», «Полыйвода», «Петр» и другие осуществляют наружное наблюдение за членами ЦУПКОМа, фиксируя их контакты, собирая информацию с мест работы и тому подобное.

17 июня 1921 г. советские газеты опубликовали открытое письмо, датированное 10 июня, известного повстанческого атамана, руководителя Северной группы повстанческих войск Юлиана Мордалевича. Он сообщал о своем переходе на сторону большевиков. На самом деле переход состоялся 15 июня, когда Мордалевич сдался комбригу 132-й бригады Зомбергу и вместе с ним прибыл в Киев, а переговоры о сложении оружия и условиях сдачи происходили еще раньше.

До сих пор неизвестно, что же стало причиной сложения оружия Мордалевичем: усталость от борьбы, разочарование или оперативные «мероприятия» органов ВУЧК. О причастности чекистов к этому «шагу» атамана свидетельствует эвфемизм в их документах — «после некоторых наших стараний».

Об успехе с атаманом Мордалевичем уже на следующий день после его сдачи, то есть 16 июня 1921г., начальник Секретно-оперативного управления ВУЧК Ефим Евдокимов шифрованной телеграммой информировал руководство ВЧК в Москве: «12/6 через Комбрига 132 товарища Зомберга установилась связь Мордалевича. После некоторых наших стараний последний изъявил желание перейти на нашу сторону по даровании ему гарантий неприкосновенности некоторых пунктов гарантирующих ему отсутствие преследования нашей стороны. Киев, прислано письмо, в котором подробно и ясно Мордалевич рисует свой политический перелом в сторону соввласти, одновременно раскрывая недоброжелательность Петлюровщине. Киевским Окружными Совещанием и Реввоенсоветом КВО было постановлено согласиться доводами Мордалевича и ему было послано официальное постановление, по получении которого Мордалевич явился 15/6 Комбриг 132. Вместе с ним вечером 16/6 прибыл Киев. 17/6 Реввоенсоветом КВО и Губсовещанием в целях проведения широкой очистки района действий Мордалевича принято дать десятиденный срок добровольной явки, для чего с Мордалевича составлено воззвание и ряд писем, которых он призывает немедленному переходу нашу сторону. Технический план проведения в жизнь выработан и немедленно проводится в жизнь. Особый Отдел КВО принимает непосредственное участие и наблюдение в сем вышеизложенном. 20 часов 17/6 прибыл Киев Особотдел КВО атаман Пугач, оперировавший районе Звенигородский уезда. Предгубчека Киевск. Выехал для переговоров с Орликом, Струком …».

Переход Мордалевича, по расчету большевиков, должен был деморализовать повстанческое движение на Киевщине. 16 июня киевское губернское совещание по борьбе с «бандитизмом» — орган, который отвечал за подавление повстанческого движения на территории губернии, — учитывая переход Богатыренко и Мордалевича, принял решение начать активные переговоры со Струком и Орликом, объявить 10-дневную амнистию для повстанцев группы Мордалевича, главарей использовать с целью агитации и окончательно выявить всех подпольщиков. Очевидно под диктовку чекистов атаман пишет письма и обращения к повстанцам и отдельно к атаманам Орлику и Струку с призывом последовать его примеру, прекращать борьбу против власти Советов.

«С чистой совестью и искренним желанием помочь Рабоче-Крестьянской власти предлагаю Вам, если Вы хотите стать на путь борьбы за освобождение труда, перейти по амнистии на сторону Советской власти. Сотрудничество с большевиками-коммунистами является единственным путем, по которому должен идти каждый украинский революционер. Пишите откровенно о своих взглядах. Ю. Мордалевич», — отмечалось в письме Мордалевича к Орлику.

В советской прессе выходят интервью с «раскаявшимся атаманом», а затем в Госиздате УССР в форме открытки его воззвание «К повстанцам: Мой путь от демократизма к социальной революции», в котором он пытается доказать бесперспективность дальнейшей борьбы.

Интервью с Юлианом Мордалевичем. Вести ВУЦИК, 17 июля 1921 г.

Вероятно, известие о переходе Мордалевича повлияло на многих повстанцев и атаманов, которые согласились на большевистскую амнистию и сложили оружие. Новость об аресте Юлиана Мордалевича спугнула членов ЦУПКОМа. Опасаясь арестов, они решили перенести свой штаб в Холодный Яр. Однако это только приблизило разгром организаций.

18 июня 1921-го в Киеве начинаются тайные аресты подпольщиков. А в ночь с 30 июня на 1 июля чекисты проводят масштабную операцию по ликвидации ЦУПКОМа и УВО, в ходе которой были задержаны сотни людей. По данным киевского ЧК, в течение июня–июля 1921 г. 1200 человек были задержаны и подвергнуты проверке относительно принадлежности к ЦУПКОМу. 28 августа коллегия Киевского губернского ЧК приговаривает к расстрелу 45 арестованных, еще 132 получают различные меры наказания.

Список арестованных по делу ЦУПКОМа. Из материалов Отраслевого государственного архива СБУ

Вслед за ЦУПКОМом и УВО чекисты разоблачают целый ряд повстанческих комитетов и организаций по всей Украине. В общем отчете о деятельности ВУЧК за 1921 г. отмечалось о разгроме мощного петлюровского центра в Киеве: ликвидации ЦУПКОМа, УВО, ряда повстанческих организаций на местах и в частях Красной армии, Центральной железнодорожной организации. Отмечалось, что общее количество арестованных превышало 6000 человек. Еще больше было количество взятых на чекистский учет петлюровцев.

Мало того, чекистам удалось не только нанести непоправимый ущерб подпольной сети, но и ввести в нее своих агентов, которых использовали для оперативных игр с «зарубежными центрами» и дезинформации руководства Партизанского повстанческого штаба. Самый яркий пример — поездка в ППШ и встреча с Юрием Тютюнником под видом «связного атамана Новицкого» сексота Елизаветградского уездного ЧК Сергея Даниленко («Карина»).