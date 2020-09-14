Страшная история женского концлагеря Равенсбрюк — 130 тысяч узниц, 3 тысячи надзирательниц

«Для работы в военном учреждении требуются женщины с хорошим здоровьем в возрасте 20-40 лет. Оклад по тарифным ставкам государственных служащих. Предоставляется жилье и одежда. Бесплатное питание». Заурядное объявление, бюрократический стиль. Если не знать, что это в «третьем рейхе» набирают надзирательниц в концлагерь Равенсбрюк. Нацисты открыли его в 1939 году — сюда заключали женщин, а также детей и подростков. Для системы лагерь стал образцово-показательным. Около 3000 надзирательниц прошли здесь профессиональную «школу».

Равенсбрюк — небольшая деревня на севере Бранденбурга, примерно в 80 километрах от Берлина. В 1939 году нацисты организовали здесь концентрационный лагерь для женщин, а также детей и подростков. Примерно треть из них были польские заключенные, остальные представляли 40 национальностей.

В Равенсбрюке до его освобождения Красной армией в апреле 1945 года было более 130 тысяч узниц. 28 тысяч погибли в концлагере от издевательств, голода, болезней, тяжелого, изнурительного труда, садистских медицинских экспериментов, были расстреляны и убиты в газовых камерах. Заключенные работали на полях Бранденбурга, строительстве дорог, на военных предприятиях.

Фотографии надсмотрщиц концлгеря, арестованных в 1945 году американцами

Нацисты создали на территории «рейха» около трех десятков больших и малых женских лагерей. Равенсбрюк стал образцово-показательной школой женщин-надзирательниц. Более 3 тысяч прошло через тренировочный лагерь концлагеря. Некоторые из них оставались здесь, остальные служили в других лагерях. Подавляющее большинство их были совсем молодыми, малообразованными и шли в надсмотрщицы, соблазнившись легкой (в смысле более легкой, чем, например, на заводском конвейере) работой и хорошими условиями.

Бесплатное питание для палачей

СС искало добровольцев с помощью объявлений в газетах. Слово «концлагерь» в них не упоминалось. Так, в объявлении «Ганноверского курьера» в 1944 году говорилось: «Для работы в военном учреждении требуются женщины с хорошим здоровьем в возрасте 20-40 лет. Оклад по тарифным ставкам государственных служащих. Предоставляется жилье и одежда. Бесплатное питание».

Люди как люди? Надзирательница Иоганна Лангефельд со своим сыном и дочерью коллеги перед поселком СС в Равенсбрюке

Но, конечно, никакой наивностью нельзя оправдать преступлений, совершенных надсмотрщицами концлагеря, издевательств над заключенными, жестокости по отношению к узницам. Обо всем этом рассказывает новая экспозиция в мемориале, созданном на месте концлагеря Равенсбрюк.

Для публики она будет открыта с 13 сентября. В витринах — множество фотографий, эсэсовская униформа, страшные инструменты, которые использовались для медицинских экспериментов над заключенными и… книга Бернхарда Шлинка (Bernhard Schlink) «Чтец». Героиней переведенного более чем на 50 языков и экранизированного романа (Кейт Уинслет получила «Оскара» за исполнение в нем главной роли) стала надсмотрщица Освенцима Ханна Шмиц.

Трибунал приговаривает к смерти

Судили надзирательниц не только в романах и фильмах. После войны в Западной Германии прошло семь судебных процессов над охранниками, надзирателями и врачами, работавшими в концлагере Равенсбрюк, еще один — в ГДР. Были осуждены десятки нацистов. Уже по приговору первого суда, который состоялся в конце 1946 — начале 1947 годов, 11 человек приговорили к смертной казни через повешение. Другие подсудимые получили от 10 до 15 лет.

На последующих процессах к смертной казни приговорили еще восемь нацистских преступников и преступниц, мучивших и отправлявших на смерть узниц концлагеря. Комендант лагеря Фриц Зурен (Fritz Suhren) предстал в 1950 году перед французским военным трибуналом, и его тоже повесили.

Кому-то в суматохе послевоенных лет удалось скрыться, но их продолжали искать. Дочь мясника, австрийка Хермине Браунштайнер (Hermine Braunsteiner), окончившая всего лишь начальную школу, была в Равенсбрюке надзирательницей, позже — заведующей вещевым складом. Сделала карьеру благодаря своей исполнительности и жестокости по отношению к заключенным.

Хермине Браунштайнер на скамье подсудимых

Пошла на повышение, была переведена в концлагерь Майданек, где дослужилась до заместительницы главного надзирателя. Получила нацистский орден. В 1945 году бежала сначала в Вену, потом в США, скрыв свое прошлое. Лишь спустя четверть века ее нашли, арестовали и депортировали в ФРГ, где бывшую надсмотрщицу судили и приговорили к пожизненному заключению.

В 2004 году в Германию вернули другую охранницу Равенсбрюка, проводника служебной собаки Эльфриде Ринкель (Elfriede Rinkel), которую нашли в Калифорнии, где она жила под фамилией мужа. Правда, на скамью подсудимых она не попала: умерла в возрасте 96 лет в доме престарелых.

Автор: Ефим Шуман, Марсель Фюрстенау; DW