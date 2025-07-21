Минулого тижня колишній глава Мінтрансу, 53-річний Роман Старовойт вчинив самогубство: тіло чиновника знайшли в його автомобілі через кілька годин після того, як з’явилася новина про його відставку. За версією слідства, Старовойт застрелився за допомогою нагородного пістолета.

Старовойт – не єдиний високопоставлений чиновник із путінської Росії, який вирішив звести рахунки з життям за загадкових обставин. Лише за останні чотири роки в Росії загинули щонайменше 27 топ-менеджерів відомих російських корпорацій – і всі за дивних обставин: отруїлися, випали з вікна, зазнали серцевого нападу.

На Заході цьому явищу навіть придумали спеціальний термін – “синдром раптової російської смерті”. Таке відбувається не вперше. У 1991 році, коли Радянський Союз розвалювався, країну теж вразила низка дивних і таємничих самогубств високопоставлених чиновників.

Траурна церемонія на похоронах Романа Старовойта, Санкт-Петербург, 11 липня 2025 року. Фото: Ольга Мальцева / AFP / Scanpix / LETA “Гра в кальмара по-путінськи”: як раптово та масово помирають топменеджери держсектору РФ в період війни

У серпні 1991-го Радянський Союз дійсно перебував у стані розвалу. У грудні Єльцин, Шушкевич і Кравчук підпишуть так звані Біловезькі угоди, які підведуть остаточну риску під історією СРСР. Бачачи, що все йде до фіналу, група високопоставлених радянських керівників – противників демократичних змін і перебудови – спробувала захопити владу в країні, але спроба перевороту закінчилася невдачею. Генпрокуратура випустила ордери на арешт змовників. Одним із них був Борис Пуго, міністр внутрішніх справ СРСР. 22 серпня співробітники КДБ виїхали заарештовувати Пуго – як понятого їх супроводжував Григорій Явлінський, який на той момент був заступником голови Ради міністрів СРСР.

Борис Пуго, 1991 рік. Фото: Геннадій Гальперін / Reuters / Scanpix / LETA

Пуго, смертельно пораненого в голову, знайшли в його квартирі – двері силовикам відчинив тесть. Поруч із міністром лежала дружина, теж із пораненнями в голову – вона була ще жива, але, за словами Явлінського, в абсолютно несамовитому стані. Вона померла наступного дня в лікарні. За версією слідства, Пуго спочатку вистрілив у голову дружині, а потім собі – зніс щелепу і частину черепа. На тумбочці лежали дві передсмертні записки. У першій Пуго пояснював: “Зробив абсолютну для себе помилку, рівноцінну злочину. Так, це помилка, а не переконання. Знаю, що обманувся в людях, яким дуже вірив….” В іншій записці, написаній дружиною, йшлося: “Дорогі мої! Жити більше не можу. Не судіть нас. Подбайте про діда. Мама”.

Хоча офіційною версією стало самогубство, до смерті міністра виникло багато запитань. Зокрема, незрозуміло, чому пістолет, з якого Пуго вистрілив собі в голову, лежав на тумбочці. Син загиблого пізніше пояснював, що його вийняв із рук Пуго 90-річний тесть, але не розповів про це у своїх свідченнях, бо злякався. Уже через два дні стало відомо ще про одне гучне самогубство – наклав на себе руки 68-річний маршал СРСР Сергій Ахромєєв: він підтримав переворот, але не був його безпосереднім учасником. Тіло чиновника виявили 24 серпня в його кабінеті в Кремлі. О 10 годині вечора чергові офіцери помітили, що в кабінеті Ахромєєва не було світла, але у дверях стирчав ключ.

Сергій Ахромєєв. Фото: Міноборони РФ

Підозрюючи недобре, вони зайшли всередину і побачили Ахромєєва, який сидів біля батареї у своїй маршальській формі. На шиї маршала була петля із синтетичного шпагату – щільної мотузки, верхній кінець якої був акуратно закріплений на віконній рамі звичайним скотчем. Поруч із ним валялися записки, в яких він розповідав, як намагався накласти на себе руки: “Я поганий майстер готувати знаряддя самогубства. Перша спроба о 9.40 не вдалася – порвався тросик. Прокинувся о 10.00. Збираюся з силами все повторити знову”. Згодом ті, хто намагався розслідувати смерть Ахромєєва, задавалися питанням: перед ким він звітував? І якщо він справді хотів покінчити життя самогубством, то чому не зробив це у своїй квартирі – тим паче враховуючи, що його сім’я в цей час була на дачі?

Ще за два дні, 26 серпня 1991 року, з вікна свого будинку, з п’ятого поверху, викинувся 63-річний Микола Кручина, керуючий справами ЦК КПРС. Офіцер, який чергував у під’їзді, не одразу зрозумів, що сталося: почувши звук, з яким тіло вдарилося об землю, він спочатку подумав, що це вибух. Кручина також залишив передсмертну записку: “Я не змовник, але я боягуз.

Микола Кручина. Фото: КПРФ

Повідомте, будь ласка, про це радянському народу”. Пізніше слідчі знайшли ще одну записку, в якій він начебто продовжував порозумітися: “Я не злочинець і змовник, мені це підло і бридко з боку призвідників і зрадників. Але я боягуз. Вибач мене, Зойчику [дружина Кручини – Зоя Іванівна. – Прим. ред.], дітки, онученята… Ніхто тут не винен. Винен я, що підписав папір щодо охорони цих секретарів. Більше моєї провини перед Вами, Михайле Сергійовичу, немає. Служив я чесно і віддано”. З 1983 року Кручина відповідав за бюджет, фінанси і майно партії, яке оцінювалося газетою The New York Times у 9 мільярдів доларів. Своєю кар’єрою покійний чиновник був зобов’язаний особисто Горбачову.

Якщо всі ці смерті можна було віднести до серпневих подій, то наступна низка самогубств партійних чиновників, здавалося, не мала з путчем нічого спільного. 6 жовтня 1991 року викинувся з вікна колишній керуючий справами ЦК КПРС 80-річний Георгій Павлов, який обіймав цю посаду ще до Кручини.

Георгій Павлов. Фото: Wikimedia

Від партійних справ він відступив 1983 року, пішовши на пенсію. Слідчі встановили, що Павлов наклав на себе руки на ситий шлунок і на тверезу голову. У лівій кишені його штанів лежала записка: “Тільки кремація”. Слідчі встановили, що оскільки у Павлова не було сил залізти на підвіконня, він скористався кріслом – зняв капці, ступив на спинку і потім вийшов у вікно. Адвокат Генріх Падва так коментував самогубство Павлова: “Звичайно, є припущення, що це не самогубство, а вбивство… Я точно знаю, що він був обізнаний значно більше, ніж Кручина. Саме Павлов робив гроші в ті (брежнєвські) роки…” Найзагадковіше з усієї цієї низки самогубств сталося 17 жовтня 1991 року, коли звів рахунки з життям колишній завсектором США міжнародного відділу ЦК КПРС Дмитрій Лісоволик. Того вечора Лісоволик перебував удома з дружиною і сином – вони разом дивилися телевізор. За словами дружини, після закінчення передачі він вийшов покурити на балкон. Через кілька секунд дружина почула скрип дверей, а коли увійшла в кімнату, де був балкон, побачила, що чоловік перелазить через балконні перила, і не встигла його зупинити. Ці смерті наприкінці 1991 року ставили похмуру крапку в історії Радянського Союзу. Хвиля самогубств відображала особисті та системні потрясіння – крах старого порядку, втрату влади, страх перед майбутнім. Але із закінченням СРСР цей феномен не зник. У єльцинську епоху дивні смерті високопоставлених чиновників і бізнесменів тривали, вже на тлі приватизації та переділу власності. А в путінській Росії набули майже системного характеру.

Автор: Рустам Александер, історик, автор книг “Закриті” і “Секс був: інтимне життя Радянського Союзу”

Джерело: “Нова газета Європа”