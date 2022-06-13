Уроки истории. Как царская диктатура проиграла европейской Крымскую войну

В конце марта Англия и Франция объявили России войну. В европейских столицах новость вызвала бурную радость. Ожидалась скорая победа. Британцы планировали «пройти по русским как по траве». Внешнеполитическое положение России постоянно ухудшалось. Вслед за Веной Берлин тоже отказался подписать предложенный им Петербургом договор о нейтралитете. Николай I объявил Англии и Франции войну: «Мы не искали и не ищем завоеваний, ни преобладательного в Турции влияния, сверх того, которое по существующим договорам принадлежит России».

Генри Палмерстон в 1854 году сформулировал видение британских целей войны: «Таковым должен быть результат нашей войны с Россией: 1. Аланды и Финляндия возвращаются Швеции; 2. Польша восстанавливается в своих старых границах как независимое государство; 3. Устье Дуная возвращается Турции, пока не будет достигнуто некое согласие о допуске Австрии в Черное море; 4. Крым должен быть взят и русский Черноморский флот захвачен или уничтожен. Крым передается Турции в обмен на Молдавию или Севастополь стирается с лица земли, а доки и арсеналы уничтожаются; Черкессия становится независимой, а Грузия объединяется с Черкессией или аннексируется Турцией». Глава британского правительства Абердин, ознакомившись с планом, предупредил, что это программа для 30-летней войны. Как Россия не готова была сражаться с целой коалицией, так и у европейского союза не было ресурса вести затяжную изматывающую войну.

Шаткое положение армии и экономики

Несмотря на политику укрепления Николаем армии, на деле она оказалась армией парадов, а не реальных сражений. Бесконечные смотры и военные торжества показывали только желание воевать, а не способность к этому. Послы и иностранцы, исправно ходившие на все парады и караулы, писали в свои столицы о реальном положении дел – отсутствии усовершенствованных ружей, например.

Солдат плохо кормили, плохо одевали, недостаток докторов и железных дорог стал ощущаться уже на Дунае. Военные боялись госпиталей. Так сильно, как грабили российскую армию, не грабили больше ни одну армию Европы. Больше половины денег не доходили куда нужно. В западной прессе, рассказывая о коррупции в русской армии, активно использовали выражение, приписываемое Александру I: «Они украли бы мои военные линейные суда, если бы знали, куда их спрятать».

В феврале 1853 года выяснилось, что директор канцелярии инвалидного фонда Политковский похитил около 1 200 000 рублей серебром. Этому преступлению потворствовал весь сановный Петербург, личные друзья Николая, его ближайшие советники. Российский император очень хорошо понимал, что его окружают воры, лжецы и взяточники. И он за все блистательные годы своего государственного управления ничего не смог с этим сделать. Герцен называл Николая «разбитым, обкраденным, обманутым, одураченным шефом Павловского полка». И он не был не прав. Как-то князю Ливену, который каждый день видел царя, предложили открыть ему глаза, на что тот ответил: «Чтобы я сказал это императору? Да ведь я не дурак! Если бы я захотел говорить ему правду, он бы меня вышвырнул за дверь, а больше ничего бы из этого не вышло». Николаю I врали обо всем.

Осенью 1854 года князь Горчаков оказался в Кишиневе, где узнал, что в местном госпитале за 15 дней умерло 188 человек. Когда он поинтересовался спустя две недели о цифрах, оказалось, что за новые даты умерло еще две сотни. Никаких сражений в этой местности несколько месяцев не происходило.

Горчаков велел провести расследование. На мясо отпускали столько денег, что им могли кормить больных сутками, но провизия не доходила не только до больных, но и до работников госпиталя, где недоедали буквально все. Случай в Кишиневе известен только благодаря вмешательству Горчакова, но такой же была обстановка буквально по всей линии фронта.

Командный состав, в котором блистательными именами отмечались прославленные русские адмиралы и генералы, в большинстве своем отличался крайней нерешительностью. Гвардии могли отдать приказ выступать, через день его отозвать, вернуть обратно. Солдат гнали форсированными маршами с одного конца России на другой. Железные дороги, уже существовавшие у противников, в России связывали только Москву и Петербург. Снабжать армию, разбросанную по разным частям страны, эффективно не получалось. Уже в 1854 году начали срочную разведку трассы железной дороги на Курск и дальше на Юг.

По официальным французским сведениям относительные размеры морского флота Европы в 1852 году были такими: Англия – 70 кораблей, 63 фрегата, 150 паровых судов, Франция – 25 кораблей, 63 фрегата, 108 паровых судов, Россия – 43 корабля, 48 фрегатов, 24 паровых суда. Это цифры не вполне военного флота, но в те времена превратить торговый грузовой или пассажирский корабль в военный можно было с невероятной легкостью, если в запасе у страны имелась артиллерия. Броненосные суда еще не были изобретены.

С самого начала войны несопоставимость промышленного и финансового потенциала России и ее врагов уже была очевидна. В 1853 году доходы империи составляли 227 471501 рубль, а расходы – 336 298 884 рубля. Дефицит бюджета рос с каждым годом войны. Военные расходы укладывались в 40% всех доходов страны. При этом, Военное министерство получало 82 млн рублей, а Морское – 16 млн.

У российского флота не было даже шанса сравняться с вражескими. Особенно заметным оставалось преимущество в паровых судах: англичане имели 12 паровых линейных кораблей. Все 25 линейных кораблей Балтийского флота были парусными, старой постройки. Они не могли вести боевые действия далеко от баз. Новые машины заказывали в Англии, но до начала войны получили только одну, остальные конфисковали.

Военной блокаде Российской империи сопутствовала экономическая. Она серьезно подрывала международные торгово-финансовые операции и не позволяла, например, доставлять в страну даже закупленное в нейтральных зонах оружие. Внешние займы Россия не могла заключать из-за давления Великобритании и Франции, а внутренние не давали нужных вливаний в бюджет. Правительство вынужденно выпускало необеспеченные золотом и серебром кредитные билеты.

Росли цены, население, без того стесненное в средствах, с каждым годом войны жило всё хуже. Средняя цена на рожь с 1 января 1855 года к 1 января 1856 года увеличилась с 3,63 до 5,76 руб., на пшеницу – с 5,58 до 8,88 руб., на овес – с 2,52 до 4,42 руб. Южные губернии переживали кризис хуже остальных. Крым сравнивали с огромным кладбищем. В Евпаторийском, Перекопском и Симферопольском уездах люди оставляли целые деревни. Металлургическое производство в Керчи остановилось. Крымские виноградники оказались в руках противника. Но если военно-политические последствия войны сумели смягчить уже через пару лет, то информационную войну Российская империя проиграла на десятилетия.

Общественное мнение

Крымскую войну часто называют первой медийной или информационной войной. Действительно, развитие телеграфа позволяло отправлять новости о войне домой в течение нескольких дней. На фронт приезжали военные корреспонденты и военные фотографы. Публика ждала драматичных и эмоциональных репортажей Уильяма Рассела для Times и зарисовок Уильяма Симпсона для Colnaghi. Британские консерваторы полагали даже, что Рассел неуместно откровенен в описаниях тягот английской армии.

Фотографии Роджера Фентона представляют собой одну из первых попыток задокументировать войну на фотоснимках. Фентон провел в Крыму менее четырех месяцев (с 8 марта по 26 июня 1855) и сделал около 360 фотографий. Он избегал прямого взгляда на сражения – в том числе и из-за ограниченности техники, которая вряд ли позволила бы делать снимки прямо во время битв. Британская корона, кроме того, рекомендовала фотографам избегать сообщений, способных подорвать престиж армии.

Государства-участники войны действовали стандартно для нашего времени – победы преувеличивались, поражения скрывались, подвиги расписывались. Карикатуристы рисовали высмеивающие рисунки. Французская печать неистовствовала, выставляя конфликт почти новым крестовым походом. Парижская пресса даже несколько пожаров в одесской гавани попыталась раздуть в масштабную победу. Николаевские газеты навязывали читателям мысль, будто Россия вот-вот одержит верх. Тем более неловкой эта агитка стала перед самым Парижским мирным договором, когда скрывать упадок армии уже не представлялось возможным.

России желали поражения собственные подданные. А. И. Кошелев писал в воспоминаниях: «Высадка союзников в Крыму в 1854 году, последовавшие затем сражения при Альме и Инкермане и обложение Севастополя нас не слишком огорчили, ибо мы были убеждены, что даже поражение России сноснее для нее и полезнее того положения, в котором она находилась в последнее время». Разумеется, в противоположных идеологических кругах подобные внутренние и внешние настроения немедленно нарекались русофобией. Ф.И. Тютчев писал: «Ничто не выражает так ясно меру ненависти к России, как это смехотворное бешенство французских и, в особенности, английских газет после наших последних успехов».

Официальная пропаганда, рассказывающая об освобождении балканских славян, вызывала раздражение даже в «домашнем» обществе. В рукописной записке Т. Н. Грановского за январь 1855 года: «….ужели мы пойдем на освобождение угнетенных в Турции, когда у нас у самих все общественное устройство основано на том же начале, тогда как наша же Польша страдает под бременем ненавистного ига?»

Великий Князь Константин Николаевич так описывал необходимость пропаганды в январе 1855 года: «Распространять в народе сочувствие к воинам нашим, делая известными их имена и подвиги». Правительство заказывало картинки и отправляло их по всей стране – прообразы первых агит.плакатов. Государственные СМИ работали хоть и с энтузиазмом, но не особенно эффективно. Даже победу в Синопском сражении, когда Нахимову со всех кораблей, стоявших в Севастопольской бухте, кричали: «Ура, Нахимов!», официальная пропаганда умудрилась описать формально и скупо. «Морской сборник» опубликовал по этому поводу донесение вице-адмирала Нахимова и его приказ по эскадре. На Западе тем временем писали, что русские достреливали турецких матросов прямо в море.

Николай I еще в 1836 году запретил выдавать новые разрешения на частные периодические издания. С началом войны всем изданиям запретили также самостоятельно публиковать телеграммы и корреспонденции, касающиеся военных действий. Они могли только перепечатывать их из официальных источников – газеты Военного министерства и журнала Министерства иностранных дел. Для того, чтобы узнать хоть что-то о развитии сражений, выписывали зарубежную прессу. За ходом войны активно следили Маркс и Энгельс. Выступая против николаевского режима, они клеймили и капиталистический Запад. В статье «Пальмерстон. Физиология господствующих классов Великобритании» Маркс, например, разобрачал политику западных держав по отношению к «союзной» Турции, ставя им в вину «хищническое колониальное закабаление отсталой» Османской империи.

В один год Россия потеряла в Европе всех своих союзников. Но, больше того, у нее не нашлось достаточно союзников и внутри страны. Ответственность именно Николая I за затеянную и проигрываемую войну чувствовали самые разные люди – Герцен, Хомяков, Тургенев, Аксаковы, Сергей Соловьев. Все они возлагали надежды на нового царя, на грядущие перемены.

Война на истощение

Англия и Франция осознавали, что не способны захватить Россию – никому не хотелось повторять изматывающий поход Наполеона. Всё, что им оставалось – точечные удары по границам, вынуждавшие слишком большую империю обороняться то там, то тут. Инициатива полностью перешла к противнику. В ноябре 1854 года император писал Горчакову: «При подобном положении дел вопрос уже в том, где большая опасность и куда усилия обороны нашей должны преимущественно обращены быть? Думаю – Петербург, Москва или тут, в центре России, и Крым с Николаевом. Прочее второстепенной важности, в сравнении… »

Положение армий коалиции тоже не было благоприятным. Не хватало хлеба, продуктов, одежды. Французы насчитывали 12,5 тысяч заболевших. Маршал Сент-Арно докладывал своему императору, что его армия физически не в состоянии совершать длительные марши, особенно по направлению к Дунаю. Тем не менее, не была на это способна и Россия. У нее не осталось никакой возможности угрожать территориям Франции и Англии. Россия готова была вести войну с Турцией, но не с половиной европейских государств одновременно. Единственную эффективную войну против России – войну на истощение – подсказывала сама растянутость ее границ.

«Настоящее наше положение таково, что опасность угрожает нам со многих сторон. Поэтому должно прежде всего строго разобрать, где опасность наибольшая и последствия ее будут гибельнее для России. Расстояние у нас так велико, что мы не можем быть сильны на всех пунктах или обращать все силы на один пункт против нападения в настоящую минуту, чтобы потом успеть оборониться и на другом пункте, где опасность может быть важнее. Мы принуждены так рассчитывать, чтобы не терять ни минуты из виду главнейшего неприятеля, от успехов которого зависит участь войны, а может быть, и будущая судьба России».

И.Ф. Паскевич – М.Д. Горчакову, 7 октября 1854 года

Оборона Севастополя

Наиболее доступной для союзников целью был Севастополь – база Черноморского флота. Настроения на полуострове от приподнятых переходили к мрачным. Нервный отчаявшийся Меншиков на вопрос Корнилова, что ему делать с флотом, отвечал: «Спрячьте его к себе в карман». Англо-франко-турецкая армия заняла Балаклаву. Ее удобная защищенная бухта идеально им подходила.

В Крыму готовились к обороне Севастополя. Рассчитывая, что если его будут атаковать, то только с моря, правительство тратило в десятки раз больше средств на укрепление берегов крепости, чем на сухопутные укрепления. Их начали возводить только с началом войны и продвигались с этим крайне медленно.

9 сентября для затопления в бухте были выведены пять старых линейных кораблей и два фрегата. Корнилов, считавший, что крепость нужно защищать до последнего и любой ценой, пытался оспорить решение, но Меншиков считал, что настала пара использовать любые средства для защиты: «Если же придется умирать, то не лучше ли тогда, когда будут истощены все средства к защите, от чего мы еще далеки. Геройскую решимость честных моряков я постараюсь употребить с большей пользой на защиту Севастополя».

Корабли, которые должны были стать препятствие для прорыва союзной эскадры в бухту, ночью пустили на дно. Один из служивших там офицеров вспоминал: «В 8 часов вечера на обреченных в жертву кораблях, по морскому обычаю, сыграли зорю и опустили флаги. Ничто не напоминало их близкого потопления, только когда уже совершенно стемнело, экипажи их съехали на берег. Большинство матросов и многие из офицеров плакали».

Адмиралы Корнилов, Нахимов и Истомин мобилизовали все силы, включая население примерно в 45 тысяч человек, для строительства укреплений. Работы не останавливались ни на час, не прекращались даже ночью. Орудия устанавливали на недостроенных батареях. Артиллерию и экипажи направляли на сухопутный фронт. Создание линии обороны спасло Севастополь от падения. Корнилов писал в те дни: «Должно быть, Бог не оставил еще России. Конечно, если бы неприятель прямо после Альминской битвы пошел на Севастополь, то легко бы завладел им».

Корнилов, объезжая войска, обращался к защитникам города: «Ребята! Царь надеется, что мы отстоим Севастополь, да и некуда отступать нам: позади нас море, впереди — неприятель. Князь Меншиков обошел его, и как только неприятель нас атакует, наша армия ударит на него с тыла. Помните же – не верьте отступлению. Пусть музыканты забудут играть ретираду; тот изменник, кто протрубит ретираду! И если я сам прикажу отступать – коли меня!». Оборона Севастополя стала его последней битвой. Корнилов шел в самые опасные места, считая своим долгом видеть всех. Когда его, смертельно раненного французским ядром, уносили с поля, он сказал: «Отстаивайте же Севастополь». Николай I даровал защитникам города невиданные льготы – всем морским и армейским чинам, а также чиновникам севастопольского гарнизона каждый месяц службы засчитывался за год.

Не хватало врачей. В Севастополе на каждого врача приходилось по 100 раненых, в Симферополе к началу войны работало всего 4 доктора. Не хватало лекарств, перевязочных средств. Армия противника стремительно увеличивалась в размерах. Но всё же в городе, который французы, англичане и турки планировали взять за неделю, они увязли почти на год.

В феврале Николай I сместил Меншикова с поста главнокомандующего Крымской армией и назначил вместо него Горчакова. Император предчувствовал поражение и остро его переживал: «Нужны осторожность, решимость, деятельность, отважность и в особенности отстранение всякой личности, имея в глазах постоянно одно благо, одно спасение чести русской. Мы должны или победить, или умереть с честью». Уже тогда всем было ясно, что победить в этой войне Россия не сможет. 18 февраля 1855 года Николай I умер. На престол взошел Александр II. Войска коалиции взяли Севастополь. Горчаков сдал его с облегчением.

Парижский мир

В марте 1856 года в Париже делегации всех стран, участвовавших в войне, подписали мирный договор. Во французской столице в честь этого дали сто один пушечный выстрел. Российские дипломаты выступили не в пример лучше своих прошлых коллег. Они не только сделали вид, будто Россия ничего не проигрывала, но и умудрились выставить Турцию почти проигравшей.

Парижский мир потребовал от формально побежденной России пустяков: ликвидировать почти полностью разгромленный Черноморский флот и военно-морские базы на побережье, передать «под международный контроль» устье Дуная, гарантировать территориальную целостность Турции и отказаться от всех преимущественных прав на покровительство христианам, живущим на её территории. Никаких масштабных территориальных уступок Российская империя не сделала. Контрибуций по итогам войны она не выплачивала.

Французский посол в Вене барон де Вуркнэ верно сказал о Парижском трактате: «Никак нельзя сообразить, ознакомившись с этим документом, кто же тут победитель, а кто побежденный». Французский император Наполеон III с особенным вниманием и, как говорили, даже лаской принял российского посланника графа Орлова. Александр II велел отечественной дипломатии идти на сближение с Францией. 21 апреля 1856 году новый русский царь написал французскому монарху письмо, которое любезно начал с «Государь, брат мой!»

В Петербурге о прекращении войны известили пушечными выстрелами с Петропавловской крепости. Д. А. Милютин писал: «У нас известие о заключении мира <…> не могло, конечно, считаться событием радостным… Бедствиям войны положен был конец, — но мир куплен дорогой ценой. Русское национальное чувство было оскорблено. Молодому императору пришлось расплачиваться за неудачи войны, не им начатой».

С точки зрения глобальной истории Крымская война — заурядный конфликт, в котором крупные амбициозные державы, по своему обыкновению, решили выяснить отношения на территории третьей страны. Между тем, об этом поражении говорят как о катастрофе и «крахе николаевского режима». Война обнажила с особенной четкостью слабости царизма, вынудив нового императора, только вступившего на трон Александра II, пойти на феноменальные реформы. Главный отсроченный итог Крымской войны — именно реформирование системы.

Его вынуждены были вести в условиях ограниченного бюджета. Оскорбленная, проигравшая страна отчаянно хотела нагнать своих бывших соперников. Александр II отменил крепостное право, ввел судебную систему, гарантирующую равный и справедливый суд для всех сословий, отменил в армии телесные наказания, провел ее перевооружение, открыл военные училища, сеть народных училищ, высшие женские курсы, ослабил цензуру, начал борьбу с коррупцией.

Железные дороги строили сразу во все стороны – к Варшаве, к Тифлису, к Донецку, в Сибирь. К Первой Мировой войне Российская империя пришла со второй по протяженностью железнодорожной сетью мира. Учреждались банки, промышленные и торговые общества, государство активно давало субсидии на инициативы развития страны. Новый император повел Россию курсом на либерализацию. Она могла бы пройти мягче, успешнее и без лишних жертв, если бы не Крымская война. Но именно проигрыш там заставил правительство так интенсивно и уверенно пересматривать политические реалии. В 1871 году Горчаков добился того, чтобы Россия восстановила свои права на Черном море, ей вновь разрешили держать там флот. В 1877 году Александр II начал новую войну с Турцией и отыграл обратно все потерянные в прошлом конфликте земли и влияния.

В начале XX века Россия попыталась смягчить и переиграть последствия Крымской войны. Николай II вспомнил, что оборона Севастополя – пример мужества солдат и военачальников, а не только проигранное сражение. В 1911 году на экраны вышел фильм «Оборона Севастополя», имевший колоссальный успех у аудитории. В 1901 году Францу Рубо заказали панораму «Оборона Севастополя». Во время Второй Мировой войны она оказалась разрушена. К 1954 году, столетию обороны Севастополя, советские ученые полностью отрисовали панораму заново.

В наружных нишах музея-панорамы установили бюсты героев сражения – Корнилова, Нахимова, Истомина, Пирогова, Шевченко и других. Писатель Лев Толстой, участник обороны Севастополя, описал происходившее в городе в цикле «Севастопольские рассказы». Он поднял там не только темы героизма, веры, борьбы, но и бессмысленности войны: «Одно из двух: или война есть сумасшествие, или ежели люди делают это сумасшествие, то они совсем не разумные создания, как у нас почему-то принято думать».

Автор: Яна Титоренко; The Insider