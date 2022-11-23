После убийства обменяного зэка кувалдой вербовка на войну в колониях РФ только усилилась: «Избивают, если откажешься»

После того как в Сети разошлось видео, на котором завербованного “ЧВК Вагнер” бывшего заключенного Евгения Нужина убивают кувалдой, вербовка зэков в колониях Сибири и Дальнего Востока только усилилась. По данным издания Сибирь.Реалии, лишь в ноябре частная военная компания “мобилизовала” на войну осужденных как минимум из шести регионов за Уралом. Из каждой ИК в среднем 150–200 человек.

“Вербовка дошла до Дальнего Востока”

По данным правозащитников и источников редакции из самих колоний, в ноябре представители “ЧВК Вагнер” побывали в исправительных колониях минимум шести регионов Сибири и Дальнего Востока – Приморья, Тюменской, Новосибирской областей, Красноярского края, Якутии и Кузбасса.

Так, из Приморья представители “ЧВК Вагнера” улетели 15 ноября, предварительно проведя несколько дней в колониях края.

– Точное число завербованных заключенных пока неизвестно. Им сейчас только оформляют документы, их не вывезли еще, хотя сами “вагнеровцы” улетели вечерним рейсом 15-го. Известно, что они посетили минимум две колонии в крае. Вербовка шла несколько дней назад, но сообщить о ней удалось только сейчас, так как проблемы со связью были, – рассказал редакции один из заключенных колонии строгого режима №33 в городе Спасск-Дальний.

По подсчетам самих заключенных и правозащитников, которые их цитируют, в каждом из регионов ЧВК завербовали по несколько сотен заключенных, примерно по 100–200 человек в каждом исправительном учреждении. В основном, это осужденные к заключению в колонии строгого режима на сроки в 25–30 лет.

“Избивают, если откажешься”

Правозащитники сообщают, что следом – с 14 ноября – представители “ЧВК Вагнера” начали вербовку в Якутии.

– Их [представителей “ЧВК Вагнера”] приезд проходил под грифом “совершенно секретно”, но информация все равно просочилась. Здесь они побывали в исправительных колониях Якутска, в ИК-7 села Табага и в ИК-6 города Мохсоголлох. Это все колонии строгого режима. Брали буквально всех, никаких исключений по статье, – говорит один из местных правозащитников на условиях анонимности.

По его словам, сами заключенные передали, что в якутской колонии №1 (строгого режима) заявления о вступлении в ряды “ЧВК Вагнер” написали около двухсот человек. Источник отмечает, что заключенные колонии в Якутске на давление со стороны вербовщиков не жаловались, но осужденные из сельской ИК сообщали об угрозах “добавить срока” в случае отказа.

О принудительной вербовке в “ЧВК Вагнера” рассказывают также родственники заключенных из Кемеровской области.

– Мой муж перестал выходить на связь после 5 ноября. Он находился в колонии строгого режима №37, это в Яйском районе. А сейчас мне пришел ответ от УФСИН, что якобы его там нет. А где он, не отвечают! Я, когда потеряла мужа (он стабильно дважды в неделю мне звонил), направляла запросы, куда только можно. Ответил только ФСИН.

Потом мне позвонил с незнакомого номера мужчина, сказал, что сокамерник мужа, и якобы Артема заставили подписать договор, чтобы отправить его на войну. И на военном самолете его уже увезли из области. Говорил, что шокером бьют и водой пытают. Я знаю, что добровольно мой муж ни за что не подписался бы на такое. Ему четыре года оставалось! Какая война? – рассказывает жена заключенного ИК-37 Анна.

По словам родственницы другого заключенного той же колонии, осужденных на несколько часов привязывали к горячим батареям, чтобы добиться согласия подписать договор с “ЧВК Вагнер”.

– Мы давно друг друга знаем, потому что село маленькое, ездим все вместе с передачками. Так вот те, кто отказался, они сейчас в колонии, но сильно избиты, ходить сами не могут. Нам их не показывают, даже поговорить не дают. По сотовому, как раньше, не удается связаться: то ли глушат, то ли телефоны отобрали, – говорит жена другого заключенного (он, по ее словам, по-прежнему находится в ИК-37).

По подсчетам родственников, из ИК-37 в середине ноября увезли свыше сотни заключенных.

Из другой кемеровской колонии завербованных заключенных увезли еще в конце октября. По словам осужденных, “на подумать” им дали почти месяц.

– 3 октября приехал человек в военном камуфляже, в балаклаве и с нашивками спецназа. Во время вечерней проверки всем желающим предложили пойти написать заявление “на поездку в Украину”. Желающие вышли, построились, человек вышел и сказал примерно следующее: “Че, на войну собрались? Ну, пишите заявления, потом с каждым разговаривать не буду”. Человек 200 из 800 написали бумажки в свободной форме, человек ушел. Эти бумажки вскоре вынесли за зону.

Я даже снял короткое видео, как этот вербовщик в камуфляже идет по плацу, но не публикуйте, а то сразу очевидно, кто конкретно снимал, – рассказывает заключенный ИК-29 на условиях анонимности.

– К середине октября человек 50 уже передумали. Кто-то из них даже написал отказную бумажку, но не думаю, что она куда-то дальше оперов ушла. А в конце октября внезапно объявили карантин, вроде бы, по всем ИК Кузбасса (через две недели его сняли). Закрыли нам длительные и короткие свидания. И 26-го числа связь отключили, как всегда делают, когда “вагнеровцы” приезжают. Глушилки перенастроили, поэтому все без связи сидели те дни. И стали нам крутить фильмы про “Вагнер” – “Лучшие в аду”.

Следом прилетела “основная делегация”, и у нас забрали все телефоны с камерами. С обеда 26-го движуха началась. В итоге желающих осталась едва половина – только что с плаца вернулся, примерно человек 100 записалось. “Вагнер” был на зоне, но без Пригожина. Озвучили стандартные условия: полная амнистия и 100 тысяч рублей в месяц “зарплата”. Забирали этапами в течение 10 дней, от погоды зависело. Отбор был такой – 20–50 лет, но если старше 50 лет – смотрели индивидуально. ВИЧ, гепатит – всех берут. “Обиженных” (представителей наиболее низкой по тюремным обычаям “касты” среди заключенных – прим. С.Р.) – нет. Сказали, приедет через 3–4 недели Минобороны и будут “обиженных” тоже набирать.

Позднее, отвечая на запрос портала 72.ru о том, почему “ЧВК Вагнера” не принимает в свои ряды заключенных “с низким социальным статусом”, Пригожин объяснил, что на войне нет возможности соблюдать тюремные правила, которые “не рекомендуют” остальным заключенным общаться с ними.

Между тем информацию о вербовке в кузбасских колониях редакции подтвердили правозащитники Gulagu.net. 18 ноября, по их данным, от ИК-29 в Кемерове более 20 машин ФСИН выехали в сторону городского аэропорта. Правозащитники утверждают, что заключенных готовят для новой вооруженной атаки на территорию Украины.

По словам заключенного ИК-29, вербовка этих контрактников произошла еще до “казни кувалдой” – после этого видео остатки “желающих” ехать на войну в колонии “пропали”.

– Те, кто рассчитывал на следующий заход и более мягкие условия отбора, резко передумали. Ну как почему? Многие [завербованные заключенные] так и планировали делать – сдаться и потом жить на свободе, косить под беженцев, – считает собеседник.

О том, как заключенные перестали выходить на связь после визитов в колонии Кузбасса “ЧВК Вагнера”, рассказывают также родственники зэков из Красноярского края. По словам жительницы Красноярска Светланы, ее сын исчез из колонии строгого режима №5 в селе Старцево как раз в начале ноября.

– Это колония для уже отбывавших наказание, в основном там – за наркотики. Моему сыну сейчас 38 лет, этой весной ему дали пять лет за незаконный оборот наркотиков (ст. 228 ч. 2 УК РФ). Последний раз виделись 29 октября, после сын пропал. 9 ноября я добилась приема у начальника колонии, тот на словах признался, что сын якобы вступил в “ЧВК Вагнера” и уехал на “спецоперацию”. Через день сын позвонил с незнакомого номера и подтвердил, что “записался в Вагнер”, сказал, что находится в “учебном центре”.

Я тогда подала запрос в прокуратуру и УФСИН края – на каком вообще основании они [ИК-5] впустили в колонию вербовщиков и допустили их до заключенных? И по каким законам они отпустили заключенного? Это ведь не прописано нигде в законе, эта амнистия – это обещание какой-то частной конторы! – возмущается Светлана. – УФСИН мне так и не ответил. Ответила краевая прокуратура – написали: “Заключенного перевели в ИК-12 в Ростовской области”. Почему, на каком основании? Почему меня не уведомили? – “Без комментариев”.

“Весь строгач едет на войну”

– Вербовка ЧВК всю Россию уже охватила, как и предсказывали. Накануне дошла до Дальнего Востока. Помимо Норильска и Приморья, на днях сообщили про вербовку в колониях Забайкалья. На сегодня известно, что точно были в ИК-7. Завербовали 150–160 человек. 20 ноября они уже ждали этапа (должны были увезти 19-го, но почему-то не увезли). Вероятно, в тренировочный лагерь увезли. Или сразу в зону боевых действий, – говорит правозащитник, бывший заключенный Иван Асташин (одним из первых осужден по организованному спецслужбами делу “о молодых террористах”; в 2012 году 20-летнего студента Асташина приговорили к 13 годам строгого режима; в 2009 году Иван с друзьями поджег подоконник и несколько стульев в отделе ФСБ в “день чекиста”).

– Знаю, что вербовщики побывали и в норильской ИК-15, где я сидел с 2014 по 2019 годы. Связи в этом лагере нет, но в ИК, как известно, все есть: один бывший мой сокамерник, который тоже сидел в Норильске, выяснил, что желающих из ИК-15 поехать воевать очень много. В СУСе (строгие условия содержания для нарушителей режима) написали заявления почти все. Если в ИК-15 содержится около 1000 человек, то СУС – это где-то 70 заключенных. Думаю, несколько сотен единиц пушечного мяса норильская ИК-15 обеспечит Пригожину.

К сожалению, все это вполне ожидаемо. ИК-15 – колония строгого режима для первоходов. И традиционно туда везут большесрочников: 15, 20, 25 лет – с такими сроками заключенных в Норильске немало. Конец срока – “никогда”. И тут им обещают помилование… Причем в случае конкретно Норильска, где у заключенных нет интернета, как я понял, помилование пообещали сразу. Подпишешь – и через неделю свободный человек. Только повоевать надо, –​ говорит Иван Асташин.

“Минус 23 тысячи человек”

Накануне стало известно о том, что будут незаконно отправлены на войну с Украиной также десятки заключенных из колоний в Амурской области.

– К нам обратились родственники осужденных, они просили помощи. По их словам, в колонии №8 на войну вербовали военные, сотрудники ФСИН и представители “ЧВК Вагнера”. Заключенным предложили подписать документ об амнистии и бумагу о неразглашении, куда их повезут, – говорит основатель правозащитного проекта “Гулагу.нет” Владимир Осечкин.

Об аналогичном наборе сообщают и правозащитники Иркутской области. В колонии №7 Ангарска завербовали, по их данным, около 150 человек.

12 ноября стало известно о вербовке нескольких сотен осужденных в колониях Тюменской области. По данным источника, здесь этим лично занимался приближенный к президенту России Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин, который в сентябре признал свою причастность к созданию “ЧВК Вагнера”.

3 ноября родственники заключенных исправительной колонии №14 в Тогучине Новосибирской области приехали к руководству учреждения, чтобы предотвратить отправку осужденных на фронт после вербовки в так называемую “ЧВК Вагнера”. Однако им пришлось вернуться домой, практически ничего не добившись.

Кувалда как визитная карточка

Видео с убийством экс-заключенного Евгения Нужина в середине ноября распространили телеграм-каналы, близкие к “ЧВК Вагнер”. В комментариях к нему говорилось, что бывший наемник – “предатель” и “получил наказание”. Сам Пригожин также не стеснялся в выражениях, описывая свои впечатления от этого видео.

Нужин отбывал наказание за убийство в ИК-3 в городе Скопине Рязанской области. За преступление, совершенное в конце 90-х, ему дали 24 года, затем добавили еще четыре за попытку побега. Выйти он должен был в 2027 году. Этим летом его завербовали в “ЧВК Вагнера” и в начале сентября отправили в Украину, где через пару дней он сдался в плен.

Вскоре после этого Нужин дал интервью украинскому журналисту Юрию Бутусову, в котором критиковал политику России, войну в Украине, признавшись, что завербовался в ЧВК, чтобы как можно скорее сдаться в плен и далее воевать на стороне ВСУ. “Потому что не Украина напала на Россию, а Путин напал на Украину”, – объяснял он свои мотивы.

На видео, распространенном в сети уже после смерти экс-заключенного, Нужин говорит, что после сдачи в плен находился в Киеве, откуда был похищен 11 ноября и очнулся в подвале, где узнал, что его “будут судить”. После этого ему разбивают голову кувалдой. На видео появляется надпись “Ликвидирован”.

В канале, первым распространившим видео, способ убийства назвали “традиционно исконно-вагнеровским”: “Кто приблизительно в теме, те знают, что кувалда и предатели имеют для “оркестра” тесную связь”. Считается, что убийство кувалдой стало своего рода визитной карточкой “ЧВК Вагнер” еще со времен ее участия в боевых действиях в Сирии.

Источник: Сибирь.Реалии